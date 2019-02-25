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Galaxy Fold ile kulaklık girişi kaldırıldı

Galaxy Fold ile kulaklık girişi kaldırıldı

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:00
Galaxy Fold ile kulaklık girişi kaldırıldı

Galaxy Fold ile kulaklık girişi kaldırıldı

Samsung, katlanabilen ekranıyla dikkat çeken yeni telefonu Galaxy Fold ile birlikte 3.5 mm kulaklık yuvasını kullanmayı bıraktı. Kulaklık kullanmak isteyenlerin USB Type-C yuvasını kullanması gerekecek. 3.5 mm kulaklık yuvası için dönüştürücü alarak da kullanıcı bu engeli aşabilir.

Yeni nesil amiral telefonlarda artık standart 3.5 mm kulaklık yuvası görmüyoruz; bunun yerine Aplle'ın başlattığı bu akıma uyarak tek bir girişi telefonda tutmayı şirketler tercih ediyor; USB Type-C yuvasını kullanarak kullanıcılar hem telefonlarını şarj edip veri transferi yapabilirken, diğer yandan kulaklığına da bu bölümden bağlamak durumunda.Galaxy Fold da bu akıma uyan son telefon oldu.

Galaxy Fold'da ayrıca microSD kart yuvasına da yer verilmemiş; ancak bunda şaşılacak bir şey yok; zira bu desteği sunan telefonların sayısı giderek azalıyor. Çünkü dahili hafıza zaman içinde yükselmeye başladı. 

Galaxy Fold, 1980 dolardan satışa sunulacak ve yaz aylarında Türkiye'de de satışının yapılması planlanıyor.

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