Ferrari ilk hibrit aracını tanıttı

Bazıları Ferrari’nin 25 km’lik elektrikli sürüş menziline burun kıvırabilir ancak bu gelişme Ferrari için her halükarda bir kilometre taşı sayılıyor çünkü şirketin görüşlerinde ve portföyünde ciddi bir değişime işaret ediyor.
FerrariSF90Stradale, Ferrari tarihinde yeni bir bölüme işaret ediyor. Stradale’ın varsayılan ayarı bir hibrit araç olarak çalışmak şeklinde ayarlanmış. Araç ayrıca, iç gaz motorunun çalışmaya devam etmesini sağlayan bir mod olan performans ayarına da sahip; böylece öncelik, akünün şarj edilmesine verilmiş oluyor. Bu ayar da sürücüye anında ve tam güç sağlıyor.
Eller direksiyondan kalkmayacak
Aracın iç bölümünde de başka teknolojiler var: Uçuş tekniğiyle tasarlanmış kokpitte ön cam ve sürücünün görüş alanına ilişkin bilgileri yansıtan bir baş üstü gösterge ünitesi bulunuyor. Sürücünün ellerini direksiyondan çekmeden komut verebileceği şekilde tasarlanan dokunmatik kontroller, küçük bir dokunmatik yüzey içeren direksiyon simidinde, ses ve seyir kontrolleri de direksiyonun sol kolunda yer alıyor. Aracın fiyatı ve ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz belli değil.