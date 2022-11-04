Bilim insanları geleceğin insanını ortaya çıkardı: Böyle görünecek

Bilim insanları 3000 yılında yaşayacak insanların nasıl görüneceğine dair bir araştırma yaparak bunun sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Özellikle insanların teknoloji ile çok yakın temas kurması dolayısıyla bedeninde çok ciddi değişimler olacağı öngörülürken, sürekli akıllı telefonlara bakmaktan, bilgisayar karşısına oturmaktan ve dokunmatik ekranlarla etkileşime girmekten dolayı bazı bedensel değişimlerin olacağı iddia edildi.

Bilim insanları Mindy adını verdikleri model ile 3000 yılında ortalama bir insanın nasıl görüneceğini gözler önüne serdi. Sırtı kamburlaşan Mindy’nin baş parmakları da pençeleşerek farklı bir form alacak. Toll Free Forwarding isimli kuruluş tarafından yapılan modellemeyi, “Çalışmalarımıza başlamadan önce günümüzde insanın nasıl hareket ettiğini ve gelecekte bunun fiziksel olarak nasıl değişiklikler yaratacağını inceledik” sözleriyle tanıttı.

Araştırmayı yürüten Dr. Nikola Djordjevic, “Telefonları tutmamız, telefon dirseği oluşmasına sebep oluyor ve dirseği bu şekilde tutunca dirseğe baskı yapılabiliyor” dedi. Araştırmada yer alan Dr. Daniel Riew de sürekli akıllı cihazlara bakmanın kamburluğun yanı sıra ensede kalınlığa sebebiyet vereceğini de söyledi. Riew, “Ne kadar uzun süre aşağı bakarsanız kaslarınız yukarı bakmak için daha da zorlanır” dedi.

Uzmanlar geleceğin insanının kafatasının daha kalın olacağını ve beyninin daha küçük olacağını iddia ederken, akıllı cihazların ışıklarına maruz kalmayı azaltmak için ikinci bir göz kapağının da oluşabileceğini söyledi.