banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100021
ALTIN
279.850
DOLAR
5.7250
STERLİN
7.1131
EURO
6.2958
Cinayeti planlayarak işledikleri kesinleşti!
CİNAYETİ PLANLAYARAK İŞLEDİKLERİ KESİNLEŞTİ!
İskele’de dün iki kişi boğulma tehlikesi geçirdi
BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER
Uyuşturucudan tutuklama
UYUŞTURUCUDAN TUTUKLAMA
Ercan’dan çıkamadılar
ERCAN’DAN ÇIKAMADILAR
banner306

Akıllı telefonların pil kapasitesini artırmak için devrimsel yöntem!

Purdue Üniversitesi'nde yapılan araştırmayla akıllı telefonların şarj kapasiteleri konusunda ciddi gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor. Yapılan araştırmadan çıkan sonuçlara göre, çalışmaların ilerlemesiyle nanochain kullanılarak telefonların pil kapasitesi ciddi derecede artırılacak.

Akıllı telefonların pil kapasitesini artırmak için devrimsel yöntem!

Purdue Üniversitesi'nde yapılan araştırmayla akıllı telefonların şarj kapasiteleri konusunda ciddi gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor. Yapılan araştırmadan çıkan sonuçlara göre, çalışmaların ilerlemesiyle nanochain kullanılarak telefonların pil kapasitesi ciddi derecede artırılacak.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:59
Akıllı telefonların pil kapasitesini artırmak için devrimsel yöntem!

Purdue Üniversitesi'ndeki kimyagerler, daha uzun süre dayanan ve daha hızlı şarj edilebilen lityum-iyon pillerin tasarımı için yeni bir yöntem geliştirdi. Bir pilin tuttuğu şarj miktarı, depolayabileceği lityum iyonlarının sayısına bağlı ve lityumları tutması için akıllı telefonlarda grafit kullanılıyor. Grafit hafif ve pratik olsa da fazla lityum tutamıyor ancak bu konuda yapılan çalışmalar umut veriyor.

banner317
İKİ KATI PERFORMANS ALINABİLİR

Grafit elektrotlarla karşılaştırıldığında, nanochain elektrotlarının iki katı lityum iyon kapasitesine sahip. Geçmişte batarya kapasitesini arttırmak için benzer malzemeler kullanıldı ancak bu malzemeler üç kata kadar genişleyebildiklerinden patlayabilecekleri için tehlikeli olarak kabul edildi. Şimdilik bu malzemelerin ne zaman telefonlarımızda kullanılacağı bilimese de yakında batarya performansları konusunda ciddi gelişmeler yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp’ın yeni özelliği test edildi!
WhatsApp’ın yeni özelliği test edildi!
Sony'den resmi PlayStation 5 açıklaması!
Sony'den resmi PlayStation 5 açıklaması!
İOS 13 için merakla beklenen saat belli oldu! İOS 13 hangi modellere gelecek?
İOS 13 için merakla beklenen saat belli oldu! İOS 13 hangi modellere gelecek?
WhatsApp’da işinizi kolaylaştıracak 4 özellik!
WhatsApp’da işinizi kolaylaştıracak 4 özellik!
Herkes fiyatını merak ediyordu! Belli oldu
Herkes fiyatını merak ediyordu! Belli oldu
iPhone 11 yarın tanıtılacak
iPhone 11 yarın tanıtılacak
Samsung İlk Katlanabilir Ekranlı Akıllı Telefonu Galaxy Fold'u Piyasaya Sürdü
Samsung İlk Katlanabilir Ekranlı Akıllı Telefonu Galaxy Fold'u Piyasaya Sürdü
Parmak izi “iPhone”lara geri dönüyor
Parmak izi “iPhone”lara geri dönüyor
Android 10 güncellemesini hangi telefonlar alacak? İşte Android 10 ile gelecek özellikler…
Android 10 güncellemesini hangi telefonlar alacak? İşte Android 10 ile gelecek özellikler…
Robot taksiler yola çıkmaya hazırlanıyor
Robot taksiler yola çıkmaya hazırlanıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim