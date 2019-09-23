Akıllı telefonların pil kapasitesini artırmak için devrimsel yöntem!

Purdue Üniversitesi'ndeki kimyagerler, daha uzun süre dayanan ve daha hızlı şarj edilebilen lityum-iyon pillerin tasarımı için yeni bir yöntem geliştirdi. Bir pilin tuttuğu şarj miktarı, depolayabileceği lityum iyonlarının sayısına bağlı ve lityumları tutması için akıllı telefonlarda grafit kullanılıyor. Grafit hafif ve pratik olsa da fazla lityum tutamıyor ancak bu konuda yapılan çalışmalar umut veriyor.

Grafit elektrotlarla karşılaştırıldığında, nanochain elektrotlarının iki katı lityum iyon kapasitesine sahip. Geçmişte batarya kapasitesini arttırmak için benzer malzemeler kullanıldı ancak bu malzemeler üç kata kadar genişleyebildiklerinden patlayabilecekleri için tehlikeli olarak kabul edildi. Şimdilik bu malzemelerin ne zaman telefonlarımızda kullanılacağı bilimese de yakında batarya performansları konusunda ciddi gelişmeler yaşanacağı tahmin ediliyor.