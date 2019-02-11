ABD'nin en hızlı büyüyen telefon markası belli oldu

Strategy Analytics'in raporuna göre ABD'nin en hızlı büyüyen telefon markası Google Pixel oldu.

Telefon pazarı teknoloji alanındaki en yoğun rekabetin yaşandığı sektörlerden biri. Bu pazarda Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, OPPO ve benzeri markalar rekabet ediyor. ABD gibi gelir seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde ise bu rekabet daha da yoğun yaşanıyor. Yapılan son bir araştırma ise bu pazarın en hızlı büyüyen markasını da ortaya çıkardı. Ancak beklentilerin ötesinde bir marka en hızlı büyüyen telefon markası oldu.

Strategy Analytics tarafından hazırlanan bir rapora göre ne Apple, ne Samsung, ne de diğer markalar ABD'nin en hzlı büyüyen markası olamadı. Şirketin hazırladığı ve Google Pixel yeni iPhone mu başlıklı raporunda ABD'nin en hızlı büyüyen telefon markası olarak Google Pixel serisi gösterildi.

Bu büyümenin sebebi olarak telefon ailesinin en yeni güncellemeleri anında alması, gelişmiş bir kamera sisteminin bulunması gibi sebepler sayılabiliyor. Pixel ailesi modellerinin satış rakamları açıklanmadığı için bugüne kadar ne kadar sattıkları bilinmiyor. Ancak araştırma şirketleri farklı verilere bakarak tahmini rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyorlar.

Google tarafından piyasaya sürülün Google Pixel telefonları Pixel, Pixel 2 ve Pixel 3 şeklinde üretildi. Ailenin son üyesi olan Pixel 3, önceki modellerde olduğu gibi standart model ve Pixel 3 XL isimli büyük ekranlı ikinci bir modele sahip. Türkiye pazarında satılmayan Pixel 3 modellerinin ABD fiyatları sırasıyla 799 ve 899 dolar.