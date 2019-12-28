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2019 yılında en çok bu telefon satıldı!

2019 yılının bitmesine sayılı günler kaldı ve uluslararası raporlara göre en çok satan telefonlar açıklanıyor. Dördüncü çeyrek henüz sona ermezken, üçüncü çeyrekte en çok satan telefonlar duyuruldu. İşte listedeki dikkat çeken marka ve modeller...

2019 yılında en çok bu telefon satıldı!

2019 yılının bitmesine sayılı günler kaldı ve uluslararası raporlara göre en çok satan telefonlar açıklanıyor. Dördüncü çeyrek henüz sona ermezken, üçüncü çeyrekte en çok satan telefonlar duyuruldu. İşte listedeki dikkat çeken marka ve modeller...

28 Aralık 2019 Cumartesi 09:49
2019 yılında en çok bu telefon satıldı!

2019’da en çok satılan telefonlara dair araştırma raporuna göre iPhone XR üçüncü çeyrekte en çok satan telefon oldu. Apple'ın uygun fiyatlı iPhone olarak geçen yıl piyasaya sürdüğü bu model şu anda 599 dolar fiyat etiketine sahip. ShiftDelete’in haberine göre giriş seviyesi bir telefon olan Galaxy A10, Temmuz-Eylül döneminde küresel pazar payının yüzde 2.6'sını yakalamayı başardı. Üçüncü sırada ise son dönemin en popüler telefonlarından Galaxy A50 yer alıyor.

2019’DA EN ÇOK SATAN TELEFONLAR

1- Apple-iPhone XR
2- Samsung-Galaxy A10
3- Samsung-Galaxy A50
4- Oppo-A9
5- Apple-iPhone 11

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6- Oppo-A5s
7- Samsung-Galaxy A20
8- Oppo-A5
9- Xiaomi Redmi 7A
10- Huawei- P30

İlk 10'da üç Samsung modeli yer alıyor. Galaxy A20 üçüncü çeyrekte en çok satan üçüncü akıllı telefon oldu.

Anahtar Kelimeler:
Akıllı TelefonCep TelefonuAppleSamsungXiaomiIphoneHuawei
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