Netanyahu: "Savaşta böyle şeyler olur"

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’de sivillere yemek dağıtan sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen’ın yedi çalışanının İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada olayı “trajedi” olarak niteledi; “İsrail sivillere ihtiyaç duyulan yardımı iletmeye çalışan yardım çalışanlarını korumak için yeterli adım atmadı” dedi.

Başkan Biden Salı akşamı yaptığı yazılı açıklamada, “Savaşın ortasında aç kalan sivillere gıda sağlıyorlardı. Cesur ve fedakarlardı. Ölümleri bir trajedi” ifadelerini kullandı.

-“Bulgular kamuoyuyla paylaşılmalı”

İsrail’in olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütme sözü verdiğini belirten ABD Başkanı Biden, soruşturmanın hızlı yapılması, sorumluluları ortaya çıkarması ve bulguların kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Aralarında bir ABD vatandaşının da olduğu yedi yardım çalışanının öldüğü olayın Gazze’de yardım görevlilerinin hayatını kaybettiği tek olay olmadığına dikkat çeken Biden, “Gazze’de insani yardımın dağıtılmasının bu kadar zor olmasının başlıca sebeplerinden biri bu. Çünkü İsrail sivillere ihtiyaç duyulan yardımı iletmeye çalışan yardım çalışanlarını korumak için yeterli adım atmadı” ifadelerini kullandı.

İsrail’in sivilleri korumak için de yeterli adım atmadığını belirten ABD Başkanı, “Sivil can kaybı yaşanmaması için, İsrail’i Hamas’a karşı askeri operasyonlarla insani operasyonların sahada çakışmaması konusunda defalarca çağrıda bulunduk” dedi.

-Biden World Central Kitchen'ın kurucusu Jose Andres ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’de çatışmaların patlak vermesinin ardından sivillere yemek dağıtımı için uzun süredir sahada yardım faaliyetlerinde bulunan World Central Kitchen’ın kurucusu İspanyol kökenli şef Jose Andres ile görüştüğünü de belirtti.

Şef Andres’ten “dostum” ifadesiyle söz eden Başkan Biden, kendisine hayatını kaybeden yardım çalışanları için başsağlığı dilediğini ve ekibinin tüm dünyada ihtiyacı olanlara gıda sağlama çabalarına desteğinin devam edeceğini ilettiğini vurguladı.

İsrail’e Gazze’deki Filistinli sivillere yardımın iletilmesi için daha fazla adım atma konusunda baskı uygulamaya devam edeceğini belirten Biden, Hamas’ın elinde rehin bulunanların serbest kalması karşılığında derhal ateşkes için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de bugün düzenlenen basın toplantısında, Gazze'deki savaşta şimdiye kadar 200'den fazla yardım çalışanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Kirby, "Açık olan şu ki İsrail ordusu sivillerin ve insani yardım çalışanlarının korunması için sahada çakışmanın önlenmesi süreçlerini iyileştirmeli. ABD olarak İsrail'in insani yardım çalışanlarının güvenliğinin sağlanması konusunda daha fazla adım atması için baskı uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Saldırıda hayatını kaybeden yedi kişi, İspanyol kökenli Amerikalı ünlü şef Jose Andres'in 2010 yılında depremden sonra Haiti'ye aşçı ve yiyecek göndererek kurduğu, insani ve toplumsal krizlerde mağdurlara yemek sağlayan World Central Kitchen'da (WCK) görev yapıyordu.

-Netanyahu: "Savaşta böyle şeyler olur"

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise, yedi kişinin ölümüne neden olan İsrail saldırısının “kasıtsız” ve “trajik” olduğunu söylemişti.

Netanyahu, “Ne yazık ki geçtiğimiz gün kuvvetlerimizin Gazze Şeridi'nde savaşçı olmayanlara istemeden zarar verdiği trajik bir olay yaşandı. Savaşta böyle şeyler olur. Kapsamlı bir soruşturma yürütüyoruz ve hükümetlerle temas halindeyiz. Olayın tekrarlanmasını önlemek için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

-Blinken: “Bu insanlar kahramandı”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Fransa’da temasları sırasında olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze’de hayatını kaybeden World Central Kitchen’ın çalışanlarını “kahraman” olarak niteledi

Blinken, “Bu insanlar kahraman. Ateşten kaçmak yerine ateşin ortasına gidiyorlar. En zor zamanlarda insanlığın neler sunabileceğinin en iyisini gösteriyorlar. Korunmak zorundalar” diye konuştu.

Konuyu doğrudan İsrail hükümetiyle görüştüklerini belirten Blinken, hızlı, kapsamlı ve tarafsız soruşturma çağrısında bulundu.

(VOA/FEZ)