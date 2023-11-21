"İsrail'i, Erez ve Kerem Shalom'dan da geçişlere izin vermeye çağırıyorum. İnsanlara yiyecek, su ve tıbbi malzeme verilmemesi, uluslararası insancıl hukukun ihlalidir"

"Okulları, hastaneleri, masum sivilleri ve yardım çalışanlarını bombalamak uluslararası insancıl hukukun ihlalidir. Artık şiddet döngüsü sonlandırılmalı"

Brüksel, 21 Kasım 23 (TAK): Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, İsrail'i Gazze'ye yardım girişleri için daha fazla sınır kapısı açmaya çağırarak, yiyecek, su, tıbbi malzeme verilmemesi, okul, hastane, masum sivillerin ve yardım çalışanlarının bombalanmasının uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Gennez, AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının toplantısının girişinde yaptığı açıklamada, ele alınacak en önemli konunun Gazze'ye gönderilecek yardımlar olduğunu söyledi.

Belçika'nın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ilave 4 milyon avro bağışladığını bildiren Gennez, ülkesinin medikal araç ve gereçler için 1 milyon avro daha taahhütte bulunacağını duyurdu.

Gennez, şöyle devam etti:

"Şu an sadece Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım girebiliyor. İsrail'i, Erez ve Kerem Shalom'dan da geçişlere izin vermeye çağırıyorum. İnsanlara yiyecek, su ve tıbbi malzeme verilmemesi, uluslararası insancıl hukukun ihlalidir. Okulları, hastaneleri, masum sivilleri ve yardım çalışanlarını bombalamak uluslararası insancıl hukukun ihlalidir. Artık şiddet döngüsü sonlandırılmalı."

Belçikalı Bakan, daha önce de Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail hakkında savaş suçu soruşturması açmasını istemişti.

Gennez, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "tüm unsurların İsrail'in savaş suçu işlediğine işaret ettiği" ve "Belçika'nın Filistin devletini tanımayı düşündüğü" yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 77 Hizbullah mensubu öldü.