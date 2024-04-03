(Çatışmanın) Yayılma riski her zamankinden daha fazla mevcut. Birçok müttefikimiz, sahadaki insani durum konusunda endişeli"

"Birleşmiş Milletlerden gelen (ateşkese dair) karar bu yönde ancak ne yazık ki sahada hiçbir sonuç doğurmuyor. Bu da bölgedeki şiddeti durdurmak için gerçek gücümüzü sorguluyor ve çifte standart uygulamakla neden itham edildiğimizi gündeme getiriyor"

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Gazze'de ateşkesin halen sağlanmamasının Batı'nın çifte standart uygulamakla suçlanmasına neden olduğunu söyledi.

Lahbib, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulundu.

NATO'nun 75. kuruluş yılında vermek istediği mesajın "dünyanın zor kullanarak değil, hukuk yoluyla yönetilmesi gerektiği" olduğunu söyleyen Lahbib, bakanların Orta Doğu'daki durumu da ele alacaklarını dile getirdi.

Lahbib, şöyle devam etti:

"(Çatışmanın) Yayılma riski her zamankinden daha fazla mevcut. Birçok müttefikimiz, sahadaki insani durum konusunda endişeli. Geçen hafta ben de bölgedeydim. Aylardır acil ateşkes istiyoruz. Birleşmiş Milletlerden gelen karar bu yönde ancak ne yazık ki sahada hiçbir sonuç doğurmuyor. Bu da bölgedeki şiddeti durdurmak için gerçek gücümüzü sorguluyor ve çifte standart uygulamakla neden itham edildiğimizi gündeme getiriyor."

Belçika'nın Filistin'i ne zaman tanıyacağı sorusu üzerine Lahbib, bu konuda bir anlaşmanın mevcut olduğu ancak zamanı gelince duyurulacak bir karar olduğu yönündeki ifadelerini tekrarladı.

- NATO karargahına ev sahipliği yapan Brüksel, İttifak'ın 75. yılını kutluyor

Lahbib, karargaha gelmeden önce Brüksel'in sembollerinden "Manneken Pis" heykeline NATO amblemli kıyafet giydirilmesi ve Zafer Takı'na İttifak'ı simgeleyen bayrağın asılması törenine katıldı.

Buna dair paylaşımında Lahbib, "Brüksel'in kalbinde, İttifak ile kurucu üye ve ev sahibi ülke olan Belçika arasındaki güçlü ortaklığı simgeleyen NATO renkleri gururla dalgalanıyor." değerlendirmesini yaptı.