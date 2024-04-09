Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bayramların birlik ve beraberliği pekiştirmek, sevgi ve hoşgörüyü yaymak için önemli günler olduğunu söyledi.

Bakan Arıklı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletçe bir Ramazan ayını daha tamamlayıp Şeker Bayramı’nı kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mesajında “Bu kutsal günler, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, sevgi ve hoşgörüyü yaymak için önemli günlerdir. Ancak, Müslüman dünyasında yaşanan bazı gelişmeler, bayramın manasını daha da önemli kılıyor” diyen Arıklı, şu ifadeleri kullandı:

“Filistin başta olmak üzere zor zamanlardan geçen ülkelerde; savaşların, iç çatışmaların ve zorunlu göçün yaşandığı bölgelerde yaşayan kardeşlerimizi unutmamalıyız. Onların acılarını paylaşmalı, dualarımızda onlar için yer açmalıyız. Aynı zamanda, yeryüzünde adaletsizliklerin ve zulmün hüküm sürdüğü yerlerde de Müslümanlar olarak, insanlık adına sorumluluklarımızı hatırlamalıyız. En kutsal günlerimizde Filistinli kardeşlerimize uygulanan katliamın sürüyor olması, insanlık adına en basit tabiri ile utanç vericidir.

Ramazan Bayramı, yardımlaşma, dayanışma ve sevgi duygularımızı arttırmamız, ihtiyaç sahiplerine destek olmamız gereken bir zaman dilimidir. Bayramı, komşularımızı ziyaret etmek, fakirleri sevindirmek, yetimlere sarılmak ve gönlümüzü genişletmek için bir fırsat olarak görmeliyiz.

Ancak bayramın anlamını daha da derinleştirmek için, sadece yakınlarımıza değil, tüm insanlığa sevgi ve barış mesajları iletmeliyiz. İnsanlık olarak birbirimize karşı hoşgörü ve anlayışla yaklaşmalı, yan yana ve birlikte yaşamanın önemini kavramalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın başta ülkemize, tüm Türk milletine ve İslam âlemine barış, huzur ve refah getirmesini diliyor, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Ramazan Bayramımız kutlu olsun.”