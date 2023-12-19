Arkhe Sohbetleri “Kadir Kaba: Kıbrıs Türk fotoğrafı üzerine” adlı söyleşi ile başlıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi himayesinde ve Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. katkılarıyla oluşturulan ve başkent Lefkoşa’nın yeni kültür, sanat ve arşiv çalışmaları merkezi olarak çalışmalarına başlayan Arkhe tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, söyleşi 21 Aralık Perşembe akşamı saat 18.00’de başlayacak.

Arabahmet Kültür Evi’nde yer alacak söyleşide Arkhe galerisinde Kıbrıs Türk Fotoğrafının Kökeni adlı sergisi devam eden fotoğraf sanatçısı-araştırmacı Kadir Kaba, tarih severlere ve sanatseverlere hem Kıbrıs Türk fotoğraf tarihi üzerine bilgiler verecek hem de kendi tecrübelerini paylaşacak.

Arkhe’deki bu ilk söyleşi ücretsiz olacak.