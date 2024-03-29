ABD'li onkologlar, kanser tedavisinde yapay zekanın kullanımıyla meydana gelebilecek tıbbi uygulama hatalarından yapay zeka geliştiricilerinin de sorumluluk üstlenmesini talep ediyor.

Amerikan Tabipler Birliği Dergisinde (JAMA) yayımlanan makaleye göre, Kasım 2022 ile Temmuz 2023 arasında ABD'de çalışan 204 onkoloji uzmanına, yapay zekanın kanser tedavisinde kullanımı hakkında sorular yöneltildi.

Ankette, katılımcıların yaklaşık yüzde 90'ı, yapay zeka geliştiricilerinin kanser tedavisinde yapay zeka kullanımından kaynaklanabilecek olası hukuki sorunlardan sorumlu olması gerektiğini savundu.

Ankete katılan onkologların yüzde 47,1'i sorumluluğun doktorlarca, yüzde 43,1'i ise hastanelerce de paylaşılması gerektiği görüşünü bildirdi.

Onkologların yüzde 81,4'ü ise yapay zeka ile tedaviler için hastaların rızasının alınması gerektiğini belirtti.

ABD'li doktorların yüzde 36,8'i, yapay zeka ile doktor tavsiyelerinin çatışması halinde kararın hastalara bırakılması gerektiği kanaatini dile getirdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), onkoloji alanında yapay zeka modellerinin kullanımını onaylarken, araştırmacılar yapay zekanın bu sahada devrimsel bir rolü olabileceğine işaret ediyor.