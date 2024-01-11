ABD Başkanı Joe Biden tarafından İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi düşürmek için arabulucu olarak görevlendirilen kıdemli danışmanı Amos Hochstein, Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Hükümet Sarayı'nda bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden tarafından İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi düşürmek için arabulucu olarak görevlendirilen kıdemli danışmanı Amos Hochstein, iki ülke arasında "geçici bir uzlaşı üzerinde çalışma" çağrısında bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre bugün başkent Beyrut'a gelen Hochstein, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Hükümet Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin yayınlanan açıklamada, Hochstein'ın, "şu anda nihai bir çözüm anlaşmasına varmak mümkün olmasa bile, Lübnan'ın güneyindeki durumu sakinleştirmek için çalışmanın gerekliliğini" vurguladığı ifade edildi.

Hochstein'ın, durumun daha da kötüleşmemesi için geçici bir uzlaşma üzerinde çalışılması çağrısı yaptığı kaydedildi.

Öte yandan Lübnan Başbakanı Mikati'nin ise, "önceliklerinin Gazze'de ateşin sağlanması, İsrail'in Lübnan'a yönelik egemenliğini ihlal eden tekrar saldırılarının durdurulması olduğunu" söylediği aktarıldı.

Mikati'nin "uluslararası kararlara bağlılık yoluyla barış ve istikrar istediklerine" vurgu yaptığı belirtildi.

ABD Başkanı Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein, 4 Ocak'ta, Hamas'ın üst düzey yetkilisi Salih el-Aruri'nin Beyrut'ta öldürülmesinin ardından Lübnan'da Hizbullah ile artan gerilimi düşürmek için Tel Aviv'e gitmişti.

Hochstein ile görüşmelerinde İsrailli yetkililer, yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulamaması halinde Hizbullah’ı Lübnan’ın güneyinden uzaklaştırmak için askeri harekat seçeneğine başvurmakta kararlı olduklarını bildirmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 159 Hizbullah mensubu ile İsrail güçlerinin açıklamasına göre 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.