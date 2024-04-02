Avrupa Birliği 31 Mart seçimlerinin "sakin" ve "profesyonel" bir şekilde gerçekleştirilmesinden ötürü Türkiye'yi öven bir açıklama yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 31 Mart seçimlerinin düzenleniş biçiminden ötürü Türkiye'yi öven bir açıklama yayınladı.

Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Belediye seçimlerinin sakin ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye'yi onurlandırmakta ve vatandaşların yerel demokrasiye olan bağlılığını göstermektedir" dedi.

Borrell ayrıca "Temel haklar ve demokrasi ilişkilerimizin merkezinde yer almaktadır: (Türkiye'yi) AB'ye yakınlaştıran reformlar üzerinde birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.