- "Türkiye ile olumlu yönde ilişkiler kurmak istiyoruz. İstikrarlı ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir bir yaklaşımla çalışmak istiyoruz"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Birliğin Türkiye'yle olumlu ve istikrarlı ilişki geliştirilmesinde hemfikir olduğunu söyledi.

Michel, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinin ilk gün oturumlarının sonunda basına açıklamada bulundu.

AB liderlerinin Türkiye ile ilişkiler konusunda stratejik bir tartışma yapmak istediğini ve oturumun sonunda görüş birliğinde olduğunu söyleyen Michel, "Türkiye ile olumlu yönde ilişkiler kurmak istiyoruz. İstikrarlı ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir bir yaklaşımla çalışmak istiyoruz." dedi.

Michel, "Kıbrıs'ın durumunun son derece önemli olduğunu vurgulamak isterim. Kıbrıs'ın durumuyla özel olarak ilgileniyoruz. Özellikle BM'nin çözüm süreciyle." değerlendirmesini yaptı.