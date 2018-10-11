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Vicdani Ret davası ertelendi

Vicdani Ret davası ertelendi

11 Ekim 2018 Perşembe 17:27
Vicdani Ret davası ertelendi

Vicdani Ret davası ertelendi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Vicdani reddini açıklayarak seferberliğe katılmayı, savaşın hazırlıklarını yapmayı reddeden vicdani retçi Murat Kanatlı’nın davası bugün Askeri Mahkeme’de görüşüldü. Davayı, Vicdani Ret İnisiyatifi üyeleri ile anti-militarist ve barış aktivistleri de izledi.

Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Doğa Tokay ve avukat Öncel Polili, hazır bulundu. Savcı Doğa Tokay, Murat Kanatlı’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açtığını, davayla ilgili henüz karar üretilmediğini ve çıkacak karar etkin olacağını belirtti. Tokay, davanın bir ay süreyle ertelenmesini talep etti. Polili,davanın ertelenmesine itiraz etmedi. Yargıç Temay Sağer, davayı 8 Kasım’a ertelediğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Murat KanatlıVicdani Ret
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