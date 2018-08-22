Türkmenistan gecesi kanlı bitti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt bölgesinde organize edilen Türkmen gecesi kanlı bitti. Aşırı alkol tesiri altında olan Türkmenistan uyruklu zanlılar Dovletgeldi Bazarow, Ahmed Zayytov, Shavket Hamrayev ve Farhat Hamrayev aşırı alkol tesiri altında bulundukları sırada aralarında çıkan kavgada zanlı Dovletgeldi Bazarow tasarufundaki çakı ile Zayytov ve Hamrayev’i bıçaklaması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavgada yer alan zanlılar tutuklandı. Tutuklanan zanlılar bugün mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Sadi Sancak olayla ilgili bulguları aktardı. Sancak Akçay’da 21 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.30 sıralarında umumi bir yerde aşırı alkol tesiri altında aralarında tartışma çıkan zanlılar Dovletgeldi Bazarow, Ahmed Zayytov, Shavket Hamrayev ve Farhat Hamrayev’in bir kavgada yer aldıklarını söyledi. Polis kavga sırasında zanlı Bazarow’un kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı kesici ağız uzunluğu 7 cm, toplam uzunluğu 15.5 cm olan açılıp kapanan çakı ile zanlı Zayytov'un sırtına saplayıp 1x1 cm ebatlarinda kesmek ve yine aynı çakı ile Hamrayev’in göğsüne saplayıp 2x2 ebatlarında kesmek suretiyle her iki şahsı da yaraladığını söyledi. Polis olay yerine polisin gelmesi üzerine kavgada yer alan 4 zanlınında tutuklandığını ve Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen tedavilerine müteakip taburcu olduklarını mahkemeye aktardı. Polis memuru Sadi Sancak mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını olayda kullanılan bıçağın emare zabtedildiğini belirterek çalışma izinli olan zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmeleri koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.