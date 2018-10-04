Cezaevine gönderildi…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yeni Boğaziçi köyünde komşusunun 12 yaşındaki kızına cinsel içerikli video izlettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Hasan Demir bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Yeni Boğaziçi köyünde 11 Eylül 2018 tarihinde komşusunun 12 yaşındaki kızına tasarrufundaki cep telefonu ile cinsel içerikli video izlettiği iddiası üzerine tutuklanan zanlı Hasan Demir hakkındaki soruşturma tamamlandı. “18 yaşından küçük çocuklara cinsel tacizde bulunma” suçlamasıyla tutuklanan ve 20 gündür tahkikat maksatlı poliste tutuklu bulunan zanlı Demir, tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. “18 yaşından küçük çocuklara cinsel tacizde bulunma” suçlamasıyla ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Demir, davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Şikayet üzerine tutuklanmıştı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Hasan Demir’in, 11 Eylül 2018 tarihinde Yeni Boğaziçi köyündeki evinde komşusunun 12 yaşındaki kızına tasarrufunda bulundurduğu Galaxy A8 Plus model cep telefonu ile izlemekte olduğu cinsel içerikli videoyu göstermek suretiyle “18 yaşından küçük çocuklara cinsel tacizde bulunma” suçu işlediğini anımsattı. Olayın polisin bilgisine ilk olarak 13 Eylül 2018 tarihinde akşam saatlerinde getirildiğini anımsatan tahkikat memruru, 12 yaşındaki müşteki kızın ifadesinin Sosyal Hizmetler Dairesi görevlisi eşliğinde 14 Eylül 2018 tarihinde temin edildiğini ve mesele ile ilgili olarak tahkikat başlatıldığını söyledi. Tahkikat memuru, zanlı Demir’in ayni gün evinde tespit edilerek tutuklandığını ve evinde yapılan aramada herhangi bir elektronik cihaz bulunamadığını anımsatarak, zanlının tasarrufunda bulundurduğu Samsung J7 model cep telefonunun kendisine ait olduğunu beyan ederek olay günü kullandığı telefon olarak polise teslim ettiğini belirtti.

Daha öncede öz kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor…

Tahkikat memuru, zanlı Hasan Demir aleyhine toplamda 20 gün tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatarak, bu süre içerisinde zanlının daha öncede benzeri suçlamalara maruz kaldığı konuların araştırıldığını söyledi. Bu bağlamda Türkiye ile adli yardımlaşma tahtında yazışmalar yapıldığını söyleyen tahkikat memuru, zanlının yine KKTC’de kendi öz kızına karşı işlediği cinsel saldırı suçu ile ilgili olarak savcılıkta görüş bekleyen dosyasının incelenmek için savcılıktan geri istendiğini açıkladı.

Polise başka telefon verdi…

Tahkikat memuru, yine temin edilen toplam 20 günlük tutukluluk süresi içerisinde GSM operatörü ile yazışmalar yapıldığını ve suç tarihi olan 11 Eylül tarihinde zanlının kullanmakta olduğu cep telefonunun polise teslim ettiği Samsung J7 model telefon değil farklı bir cihaz olduğunun tespit edildiğini belirtti. Bu tespit ışığında zanlının olay günü kullanmakta olduğu cep telefonunun Samsung Galaxy A8 Plus olduğunun tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlıdan bu hususta izahat istendiğinde “Olay günü cinsel içerikli video izmiş olabilirim. O yüzden her ihtimale karşı değiştirdim” dediğini söyledi.

Cep telefonunda 290 adet cinsel içerikli fotoğraf bulundu…

Tahkikat memuru, zanlının olay günü kullandığı tespit edilen Samsung Galaxy A8 Plus model cep telefonunun incelemeye gönderildiğini anımsattı. Tahkikat memuru, inceleme neticesinde 13 Eylül 2018 öncesine dair herhangi bir “Google” tarama geçmişi tespit edilemediğini ancak telefon içerisinde toplamda 290 adet cinsel içerikli fotoğraf ve internetten ekran görüntüsü olarak kaydedilmiş cinsel içerikli fotoğraflar olduğunun tespit edildiğini açıkladı. 290 adet cinsel içerikli fotoğraf içerisinden müştekinin olay gecesi kendisine gösterildiğini iddia ettiği videodaki görüntüye benzer bir görüntünün tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlıdan bununla ilgili izahat istendiğinde ise “Olay gecesi izlemiş de olabilirim, izlememiş de olabilirim. Ama neticede bunları Google’dan izlerim ve ekran görüntüsü olarak kaydederim” dediğini açıkladı.

2 yıla kadar hapislik cezası ön görülür…

Tahkikat memuru, 6 çocuk babası olan zanlının TC vatandaşı olduğunu ve KKTC’de çalışma izni ile bulunduğunu belirtti. Zanlı aleyhine getirilen davanın “18 yaşından küçük çocuklara cinsel tacizde bulunma” suçu ile ilgili olduğunu anımsatan tahkikat memuru, konu suçun alt mahkemede görülecek bir dava olmakla birlikte cinsel suçlar niteliğindeki en ağır cezayı ön gören suçlardan olduğunu ve 2 yıla kadar hapislik cezası ön görüldüğünü belirtti. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Tutuklu yargılanacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Hasan Demir’in davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.