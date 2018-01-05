Araç Hırsızı Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de araç çalıp havaalanına giden ancak ülkeden çıkış yapamadan yakalanan zanlının İstanbul’a gitmeye çalıştığı ortaya çıkt. Girne’de aşırı içkili olduğu esnada park halindeki bir aracı çalan ancak Ercan Havaalanı’nda yakalanan Türkmenistanlı Sultan Mirzayev’in niyeti ortaya çıktı. Araçtan para ve teyp ekranı çalan zanlının, parayla bilet alıp İstanbul’a gitmeye çalıştığı belirtildi. Eşini görebilmek için suç işleyen ve ülkeden çıkış yapamadan havalananında yakalanan zanlı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün yargılanacağı davalardan teminata bağlanmak üzere Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlı Sultan Mirzayev’in “Sirkat”, “Sahibinden izinsiz alkollü araç kullanma” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, olayın 2 Ocak tarihinde Girne’de meydana geldiğini Mirzayev’in park halinde kilitsiz vaziyette bulunan A.G.’ye ait aracı çaldığını anımsattı. Polis, zanlının araçla havaalanına gittiğini, aracı park etmeye çalışırken şüpheli hareketleri üzerine polis tarafından sorguya alındığını, yapılan kontrolde 304 promil alkol tesiri altında olduğunu kaydetti. Zanlıdan yapılan sorgulamada, araçta para ve cep telefonu olmadığını beyan ettiğini kaydeden polis, alınan 2 günlük tutukluluk süresinde 440 TL nakit para ve ekran teybinin üzerinden çıktığını kaydetti. Polis, zanlıdan yapılan sorgulamada işlediği suçları kabul ettiğini, eşinin İstanbul’da çocuğunun ise Türkmenistan’da olduğu yönünde ifade verdiğini belirterek, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Mahkemede söz hakkı alan Mirzayev, “Pişmanım, beni memleketime gönderin” diye kendini savundu.

Mahkeme, zanlı Mirzayev’in ülkedeki konumunu dikkate alarak yargılanıncaya kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.