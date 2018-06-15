Alsancak'ta kokain operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak bölgesinde önceki gün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Ha, Nasif Özhançer ve Doğan Kurt dün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mehmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram 14 Haziran’da öğle saatlerinde Alsancak’ta Hakan Karaaslan ve Doğan Kurt’un kalmakta oldukları ikametgahta mahkeme emriyle polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında ‘kokain’ türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu anlattı. Polis çavuşu Mehmet Bayram, Doğan Kurt'un kalmakta olduğu arkadaşına ait başka bir ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını kaydetti. Bayram, yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğuna inanılan Mahmut Zaimoğlu’nun üzerinde yapılan aramada da yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, Nasif Özhançer’in üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.

Polis çavuşu Bayram, zanlı Karaaslan'da bulunan kokainin, zanlı Mahmut Zaimoğlu’ndan aldığının belirlendiğini kaydetti. Bayram, konu uyuşturucu maddeleri Nasif Özhançer’in Güney Kıbrıs’tan satın alıp, zanlı Mahmut Zaimoğlu’na verdiğini anlattı. Bayram, Hakan Karaaslan, Doğan Kurt ve Nasif Özhançer’in gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini ve tahkikatın çok yönlü devam ettiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.