10 Rum Hacker, European Cyber Securıty Challange’a Katılıyor...

Güney Kıbrıs’ı Londra’da Ekim ayında yapılacak Avrupa Siber Güvenlik Yarışması’nda (European Cyber Security Challenge) temsil etmek üzere yaşları 14-25 arasında değişen10 Rum hacker seçildi.
Haravgi’nin, Bilişim Derneği’nin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Rum hackerlerin isimleri şöyle:
“Mihalis Andoniadis, Panayotis Gavriil, Konstantinos Konstantinu, Stella Konstantinu, Nikos Muzuras, Andonis Papadopulos, Andreas Boyacis, Hristos Sotiriu, Stefanos Haralambus ve Haris Haciandonis.”
Güney Kıbrıs’ı Londra’da Ekim ayında yapılacak Avrupa Siber Güvenlik Yarışması’nda (European Cyber Security Challenge) temsil etmek üzere yaşları 14-25 arasında değişen10 Rum hacker seçildi.