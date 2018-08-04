10 Rum Hacker, European Cyber Securıty Challange’a Katılıyor...

Güney Kıbrıs’ı Londra’da Ekim ayında yapılacak Avrupa Siber Güvenlik Yarışması’nda (European Cyber Security Challenge) temsil etmek üzere yaşları 14-25 arasında değişen10 Rum hacker seçildi.

Haravgi’nin, Bilişim Derneği’nin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Rum hackerlerin isimleri şöyle:

“Mihalis Andoniadis, Panayotis Gavriil, Konstantinos Konstantinu, Stella Konstantinu, Nikos Muzuras, Andonis Papadopulos, Andreas Boyacis, Hristos Sotiriu, Stefanos Haralambus ve Haris Haciandonis.”

