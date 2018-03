Vehbi: ''Hiç Kimse Dost Olan Kulüplerle Aramızı Açamaz''

VEHBİ: “HİÇ KİMSE DOST OLAN KULÜPLERLE ARAMIZI AÇAMAZ”





Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Doç. Dr. Asım Vehbi, gündemi meşgul eden konular ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi.



GAÜ-Çetinkaya T.S.K. Tesislerinde gerçekleştirilen basın toplantısına başkan Doç. Dr. Asım Vehbi ve Başkan Yardımcısı Mehmet Tatar’ın yanısıra bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Vehbi, basın toplantısında, son günlerde GAÜ-Çetinkaya ile ilgili bazı iddalar ve yorumlar ile üzerine açıklamalarda bulundu. Vehbi, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen ve GAÜ-Çetinkaya T.S.K.’nin de katılım gösterdiği ödül töreni sonrasında sosyal medyada yayınladığı mesajlar ve katılımları ile ilgili yorumları değerlendirirken, ayrıca, transfer döneminde ortaya atılan asılsız dedikodular ile alakalı kamuoyunu bilgilendirdi.



Vehbi açıklamasında şunları söyledi;



“Geçtiğimiz Salı akşamı Güney Kıbrıs Hilton’da yapılan ödül töreni ile ilgili açıklama yapmak istiyorum. Sosyal medyada yapmış olduğum organizasyonun olumlu ve olumsuz yanları ile ilgili paylaşımlar sonucunda bazı yorumlar aldım. Diğer bir konu ise, devre arası transfer süreci içerisindeyiz ve bu süreçte bir kaç rahatsızlığımız oldu. Bunları değerli basın mensupları ile paylaşma arzusundayız.



İlk olarak, geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs Spor Yazarları Derneği’nin organizasyonu için davet aldık. Davette bir ödül töreni gerçekleştirildi. İngiliz döneminde Kıbrıs Futbol Federasyonu’nu kuran 8 takım içerisinde yer alan kulübümüz ödül almak üzere davet edildi. 12 kişilik ekip olarak davete katıldık. Yoğun program içerisinde olmama rağmen, büyük bir memnuniyetle bu organizasyona katıldık. Ben bugüne kadar, uluslararası ortamda bir çok organizasyona katıldım, bu da bunlardan birisidir. Orada çok hoş karşılandık. Ancak programda sadece Rumca sunumlar yapıldı. Bu durum bize rahatsızlık verdi ve bu durumu sosyal medyada paylaştım. Organizasyona bir çok üst düzey kişi katılmasına rağmen bu saygısızlığın yapılması bizim için rahatsızlık vericiydi. En azından iki dilde sunum yapılabilirdi ve bu durum çok zor ve masraflı olmazdı. Aynı organizasyonun ev sahipliğini biz yapmış olsaydık kesinlikle bu davranışı sergilemezdik. Rum Futbol Federasyonu Başkanı’nın GAÜ Çetinkaya Türk Spor Kulübü keşke ligden ayrılmasaydı gibi bir açıklaması oldu. Halbuki bizim bildiğimiz ligden ayrıldığımızın tersine atıldığımız şeklindedir. Bir diğer konu ise Kıbrıs Türk Federasyonu noktasında Türklere yönelik bir kayıt bulunamadı diyen Kıbrıs Futbol Federasyonu Başkanı, bizlere federasyonu kurduğumuz için kendi elleri ile teşekkür plaketi sundu. Bizler buraya spor adına ve barış adına gittik. Ben hiç bir art niyetim olmadan konuları olumlu ve olumsuz yöneriyle sosyal medya hesabımdan paylaştım. Ayrıca organizasyondan da sunumların Rumca olması sebebiyle erken ayrıldık ve yanımdaki kişilere de hiçbirşey anlamadığımız için ve saygısızlık yapıldığını düşündüğüm için ayrılacağımızı söyledim..



Vehbi; “Önce Samimiyet, Dostluk ve Fair Play Olmalı”



Bir diğer konu ise biliyorsunuz ki şu anda transfer sezonundayız. Sizler de taktir edersiniz ki GAÜ ile Çetinkaya’nın birlikteliği çok olumlu oldu ve Kıbrıs Türk Futboluna olumlu yasıdı. Ancak bir kaç haftalık transfer sürecinde ortaya çıkan asılsız bazı dedikodulardan bizler yönetim olarak çok rahatsız olduk. Bizler şampiyonluk hedefiyle yola çıkmadık, bizler sürdürülebilir bir yapı ve parçalanan camianın toparlanması ve akabinde gelecek olan başarılar için yola çıktık. Aynı zamanda sosyal medyadan beni takip edenler iyi bilir. Yenildiğimiz iki maç oldu ve bu maçlar sonrasında da diğer takımları samimiyetle tebrik ettim. Bunun yanında sezon sürecinde en az kart alan takım biz olduk. Futbolcularımızı da bu konuda sürekli uyarmaktayız. Bu prensipleri diğer arkadaşlarımız ile birlikte ortaya koyduk. Ancak Ankara’da bulunduğum sırada, bazı kulüplerin yabancı sporcularını bizim kaçırdığımızın konuşulduğunu belirten telefonlar aldım. Bu konuda şunu paylaşmak istiyorum, GAÜ Çetinkaya birlikteliği sonrasında birçok futbolcu bizde oynamak istediğini belirtti. Çünkü daha profosyonel ortamı ortaya koyduk, doğru ilgi gösterdik ve mali yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirdik, takım ve futbolcularımız ile ilgilendik ve iş konusunda da GAÜ’nün de desteği ile ihtiyacı olan futbolcularımız için iş ortamı yarattık. Günün sonunda birçok futbolcu bize gelmek istediğini belirtti ve bizler de kesinlikle direk olarak futbolcular ile değil, içlerinden



ilgilendiğimiz futbolcular için kulüpleriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Benim başkanlığım ve şu anki yönetimde kesinlikle etik dışı davranış olmamıştır ve ileride de olmayacaktır. Eğer bu konuda iddası olanlar var ise de, bizlere çok rahat bir şekilde ulaşabilirler. Bilgimiz dışında oluşan birşeyler varsa da bu durumu ortadan kaldırırız. Benim kanaatim, ödül töreni süreci ve transfer süreci gibi durumların ve bazı iftiraların ortaya çıkması bizim GAÜ Çetinkaya olarak tekrardan güçlendiğimizin göstergesidir ve rahatsızlıklar ile çekememezlliklerin sonucudur. Hiç kimsenin bunlara itibar etmemesini diliyor ve önce samimiyet, dostluk ve fair play olmalı diye düşünüyorum.



Transfer süreci ile ilgili olarak da, mevcut yabancı futbolcularımızdan çok memnunuz. Sadece 3. Yabancı futbolcu için girişim yaptık. Öncelikle Değirmenlik, Ynei Cami ve Lefke Kulüpleri ile konuştuk. Ancak istediğimiz futbolcularının satılmayacağını söyledikleri için konuyu hemen kapattık. Daha sonra Mormenekşe Spor Kulübünden David ve kulübü ile anlaşma sağladık ve bonservisini aldık. Ancak geçtiğimiz günlerde O da gelemeyeceğini belirtti. Sonuç olarak her kulübümüz ile dostluk içerisinde ilerlemeye devam edeceğiz. Fair play’i GAÜ Çetinkaya olarak sonuna kadar zorlayacağız. Ancak, saha dışı olaylarda ise sonuna kadar araştırmasını yapıp eğer bir yanlış varsa bunu yapanarı da deşifre ederiz. Kendimizi saha dışı oyunlar konusunda kesinlikle ezdirmeyiz ve ezdirmeyeceğiz.



Şu anda 2 yeni futbolcu transferi yaptık. Futbolcularımız Serkan ve Serhan kardeşleri transfer ettik. Yabancı futbolcu adaylarımız ise halen denenmek üzere Le Chahateau lambousa’da kampımıza katıldılar. Bunun dışında Bağcıl ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Başka görüştüğümüz kulüp bulumamaktadır, ancak bir durum gelişir ise bir başka futbolcu için kulübüne teklif yapabiliriz ya da bir futbolcumuz için teklif alırsak onu da değerlendiririz. Bir ya da iki futbolcu daha bünyemize katmayı düşünüyoruz. Bu arada futbolcularımızdan Akın ve Talat’da başka kulüplere transfer oldu” dedi.



Vehbi açıklamalarının devamında gazetecilerin sorularını cevaplarken, aynı zamanda sezon ile iligili değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının devamında Vehbi, şunları aktardı,



“Sezon başında bana sorulsaydı 5.’lik sizin için yeterlimidir diye, ben yeterlidir derdim. Ancak yapmış olduğumuz transferler, ortaya koymuş olduğumuz bütçe, ligin gidişatında ilk başlarda gelen puanlar ve özellikle uzun süren bir liderlik çerçevesinde değerlendirdiğimizde son üç dört haftada yaşanan düşüş, özellikle en son Tatlısu kupa maçındaki kötü performans sonrası yönetim kurulu olarak bazı değerlendirmelerde bulunduk. Biz yönetim kurulu olarak bütün mali yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Ödenmesi gereken peşinatların çoğu ödendi. Maaşlar eksiksiz olarak gününde ödendi. Primler konusunda her maç sonrası bir gelenek oluşturduk ve her son antreman sonrası kulüpte bir mangal partisi düzenledik. Primler de mangal partisinde futbolcularımıza verildi. Bütün bunların sonrasında takım içinde bizi rahatsız eden bazı



gelişmeler oldu. Özellikle ilk 11’e giremeyen futbolcularımızın oyuna girdikten sonraki performanslarındaki başarısızlıkları ve olumsuz vücut dilleri bizi mutu etmedi. Bu kadar problemler çözülmüşken, güzel bir ortam yaratılmışken, bunun gibi küçük sıkıntların oluşması bizleri rahtsız etti. Bunun üzerine yönetim kurulu olarak dedik ki, bir müddet biz de mükellefiyetlerimizi yerine getirmeyelim. Özellikle Tatlısu maçı sonrasında herkesin bir kendine gelmesi lazım diye düşündük ve iki karar aldık. Bunlardan birincisi eğer bu takımda mutlu olmayan futbolcu varsa, gitmek isteyen bir futbolcumuz varsa, biz de yardım ederek istediği bir kulübe ya da bizim aracılığımızla herhangi bir kulübe gönderelim. Kimseyi zorla burada tutmayalım. Ikincisi ise takımda aile ortamı, samimiyet, birlik ve beraberlik sağlanana kadar hiç bir mali ödeme yapmayalım. Bu kararımızı da futbolcularımızın tümüne ayrı ayrı toplantıya çağırarak net bir dille anlattık. 21 futbolcumuz da GAÜ Çetinkaya’da mutlu olduklarını ve hiçbir yere gitmek istemediklerini söylediler. Burada kalıp bizlere şampiyonluk getirmek istediklerini söylediler. Biz de bu söylemlerin gerçekleşmesini görmek istiyoruz ki, ortaya koymuş olduğumuz uygulamayı kaldıralım. Ama bunun gerçekleştiğini görmeden bu kararımızın da kalkmayacağını belirtmek isterim. Herkese katılımları için teşekkür ederim” dedi.

Son Güncelleme: 16.01.2016 17:55