“Mağusa Günlükleri”nin İlk Çalıştayı Cumartesi

“BELEDİYE VE ÖZEL SEKTÖR” KONULU ÇALIŞTAYIN TANITIMI YARIN DÜZENLENECEK ETKİNLİKTE YAPILACAK

Gazimağusa Belediyesi’nin halkın beklentilerini, isteklerini ve görüşlerini tespit etmek için hayata geçirdiği Mağusa Günlükleri Projesi’nin ilk çalıştayı cumartesi günü yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “Belediye ve Özel Sektör” konulu çalıştay, 09.00- 18.00 saatleri arasında Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Çalıştay için yarın akşam saat 19.30’da Gazimağusa Belediyesi’nde bir tanıtım etkinliği düzenlenecek. Tanıtım etkinliğinde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı ile Gazimağusa Belediyesi Gelirler ve Çarşı Sorumlusu Eral Ersuner konuşma yapacak.