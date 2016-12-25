GAÜ ÇETİNKAYA, BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN VE KTBK KOMUTANI PAÇ’I AĞIRLADI



GAÜ Çetinkaya Türk Spor Kulübü Yönetimi, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Ömer Paç ile GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’ı ağırladı.Ziyarette KTBK Komutanı Korgeneral Ömer Paç'a kulübün geçmişi hakkında GAÜ Çetinkaya TSK Başkanı Asım Vehbi tarafından detaylı bilgi verilirken, kulübün 1930’lara dayanan tarihçesi, şampiyonlukları ve kupaları hakkında bilgi aktarıldı.GAÜ Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Asım Vehbi, Başbakan Hüseyin Özgürgün, KTBK Komutanı Korgeneral Ömer Paç ve GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’ı kulüpte ağırlamaktan onur ve memnuniyet duyduğunu belirterek, katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Vehbi, Çetinkaya TSK’nın zorlu bir döneminde, zorlu bir süreçte GAÜ ile bir araya gelerek tekrar eski günlerine ulaşmasında büyük katkısı olan Serhat Akpınar’a ayrıca teşekkürleri sunarak, GAÜ Çetinkaya yönetimi olarak, kulübün adına yaraşır şekilde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.Başbakan Hüseyin Özgürgün ise açıklamasında, “İçimiz belli, GAÜ Çetinkaya’yı her zaman sonuna kadar destekliyoruz. Bu güzel buluşma içinde Başkan Asım Vehbi’ye teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar ise açıklamasında, KTBK Komutanı ve Başbakan ile birlikte bu ziyarette bulunmaktan gurur duyduğunu belirtti. Akpınar, geçmişten günümüze adeta müze şekline dönüşen GAÜ Çetinkaya Tesisi’nde, ardı ardına alınan şampiyonluklar ve Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun ödülüne sahip tek Türk takımının bugün temsilcisi olmanın gerçekten onur verici olduğunu bildirdi. Akpınar GAÜ Çetinkaya’ya başarılar ile dolu güzel bir yolculuk dileyerek, “Bizim yolculuğumuzda bir destinasyon yok ve hedeflerimiz çok büyük. GAÜ Çetinkaya’nın da bu yönde atacak adımları için elimizden gelenin yapılacağının garantisini vermek istiyorum. Tüm takıma ilerlemiş olduğu yolda başarılar diliyorum” dedi.Başbakan Hüseyin Özgürgün, KTBK Komutanı Korgeneral Ömer Paç ve GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’a Kulüp Başkanı Asım Vehbi tarafından anı plaketi de takdim edilirken, KTBK Komutanı Korgeneral Ömer Paç ise Başkan Asım Vehbi’ye anı plaketi takdim etti.