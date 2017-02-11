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11 Şubat 2017 Cumartesi 14:53

EFSANE ŞANINA YAKIŞIR BİR GECEYE İMZA ATTI

EFSANE ŞANINA YAKIŞIR BİR GECEYE İMZA ATTI
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EFSANE ŞANINA YAKIŞIR BİR GECEYE İMZA ATTI

FERHAT GÖÇER’Lİ GAÜ ÇETİNKAYA MERİT’E DAMGA VURDU

GAÜ Çetinkaya TSK tarafından, Sevgililer Günü teması ile Merit Crystal Cove Otel’de gerçekleşen Ferhat Göçer konseri ile tüm aile unutulmaz bir gece geçirdi.

600’e yakın davetlinin katıldığı; iş, spor ve sanat camiasından misafirlerin olduğu gecede katılımcılar, büyük bir beğeni ile ilk kez gösterime giren GAÜ-Çetinkaya belgeselini izlediler. Onur ödüllerinin ve GAÜ Çetinkaya’yı destekleyenlerin de ödüllendirildiği gece, Ferhat Göçer’in sahne almasıyla renklendi.



Açılış konuşmasında gece ile ilgili duygularını ifade eden GAÜ Çetinkaya TSK Başkanı Doç. Dr. Asım Vehbi; aylardır hazırlıkları ile uğraştıkları bu özel gecede kendilerini yalnız bırakmayan tüm GAÜ Çetinkaya ailesine ve katılımcılara teşekkür etti. Vehbi, ilk kez izlenilen Çetinkaya belgeseli ile ilgili olarak da, 86 yıllık geçmişi olan bir spor kulübünü yarım saat içinde anlatmanın mümkün olmayacağını, ancak Çetinkaya’nın Kıbrıs Türkü; Kıbrıs’ta ki Türklük için ve tabi ki KKTC için çok önemli bir spor kulübü olduğunu ve geçmişi olduğunu ifade etti. Vehbi Çetinkaya’nın çok önemli bir yapı olduğunu düşündüğünü belirttiği konuşmasında, geçmişi unutmadan geleceğe yeni projeler taşıdıklarının altını çizdi. GAÜ ve Çetinkaya evliliği ile başlayan bu sürecin bir çok yeni proje ile devam ettiğini ifade eden Vehbi, mevcut tesislerine ek olarak yeni bir arazi de yapılanma içinde olduklarının da müjdesini verdi.

Doç. Dr. Vehbi aynı zamanda bir eleştiride bulunarak, kendileri ile aynı dönemde kurulan bazı spor kulüplerinin şuanda Avrupa liginde oynadıklarını, GAÜ Çetinkaya’nın da UEFA’da ve Avrupa Liginde olması gerektiğinin inancı ile, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ve Rum Liderine itafen, GAÜ Çetinkaya olarak hedeflerinin Avrupa’da oynamak olduğunu dile getirdi.

Gecede GAÜ Çetinkaya’ya destek olan sponsor firmalara da teşekkür plaketleri takdim edilirken, GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal ‘a da salonda bulunan en eski Çetinkaya futbolcusu olarak, 1952 yılında çıkarılan Çetinkaya futbolcu lisansı takdim edildi.

Plaket töreninde aynı zamanda GAÜ Çetinkaya ailesini bir araya getiren ve vizyonu ile bu birleşmenin temellerini atan GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat

Akpınar’a da tüm GAÜ Çetinkaya TSK adına teşekkür plaketini Başkan Asım Vehbi takdim etti. Gecede GAÜ ailesini yalnız bırakmayan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’da teşekkür plaketini Akpınar ve Vehbi’den aldı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise konuşmasında ; GAÜ ‘nün yapmış olduğu bu destek ve yatırımın herkes için emsal teşkil etmesi gerektiğini düşündüğünü vurgulayarak, spor kulüplerinin ayakta kalabilmesi adına gençlerimiz ve hatta çocuklarımız için iş adamlarının bu desteğinin sadece sportif anlamda değil, geleceklerine taşıyacakları sorumlulukta da çok önemli olduğunu kaydetti. GAÜ ailesini yürekten kutladığını ifade eden Ataoğlu, spor kulüpleri için nice Girne Amerikan Üniversiteleri olmasını diledi.

Ödül töreninin ardından sahne alan Ferhat Göçer ise muhteşem bir performans sergileyerek salonda bulunan herkese coşku dolu anlar yaşattı. Ferhat Göçer sahnede sevgililer gününe özel dileklerini paylaşırken, kendisinin de bir spor kulübü başkanlığı yaptığını ve bu işin ne kadar zor olduğunu dile getirdi. Göçer aynı zamanda Çetinkaya marşını sahne de Asım Vehbi ve Hasan Macila ile birlikte söyledi. Muhteşem gecenin sonunda Ferhat Göçer’e teşekkür plaketini takdim eden Başkan Vehbi , hiçbir ücret almadan sahneye gönüllü olarak çıkan Ferhat Göçer‘e sonsuz teşekkürlerini iletti.

Ferhat Göçer’de Çetinkaya’nın sadece Kıbrıs’ta değil aynı zamanda Türkiye’de de bilinen bir spor kulübü olduğunun altını çizerek, bu birlikteliğe adım atan GAÜ‘yü de sahneden kutladı ve şarkılarını hep bir ağızdan GAÜ Çetinkaya ailesi ile birlikte söyledi.


 
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