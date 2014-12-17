Bertan Zaroğlu Vatandaşlıktan Çıkarılıyor Mu?

YORGANCIOĞLU DÜN SANAYİ BÖLGESİ’NİN SULAR ALTINDA KALMASINDAN DOLAYI O BÖLGEDEKİ İNSANLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

YORGANCIOĞLU: “GEÇİCİLERİN İŞTEN DURDURULMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

“DERYA’YA YAPILAN SALDIRILAR HAKSIZ VE YAKIŞIKSIZ… KINIYORUM”



Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, dün Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin sular altında kalmasının kimsenin beğenmediği, yanlış bir olay olduğunu belirterek bölgedeki insanlardan özür diledi.

Geçicilerin işten durdurulmasının söz konusu olmadığını dile getiren Yorgancıoğlu, bu kişilerin 2015 yılı ödeneklerinin daha iyi hazırlanması için bir çalışma yapıldığını söyledi.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya Meclis’teki konuşmasından dolayı yapılan saldırıları haksız ve yakışıksız bulduğunu da ifade etti; bu saldırıları kınadı ve milletvekillerin söyledikleri sözlerin bu kadar istismar edilmesinin doğru olmadığını kaydetti.

Bakanlar Kurulu Başbakan Özkan Yorgancıoğlu başkanlığında toplandı.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan toplantı öncesinde saat 14.30’da basına açıklama yaptı.

“KONUMLARI SORULDU... DURDURULMALARI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Basında ve sivil toplumda bilgi eksikliğinden dolayı geçicilerin işten durdurulacağı yönünde bir dedikodu dolandığını kaydeden Yorgancıoğlu, bunun geçtiğimiz günlerde Başbakanlık tarafından bakanlıklarda çalışan geçicilerin 2015 yılına yönelik konumlarının sorulmasından kaynaklandığını belirtti.

Geçicilerin işten durdurulmasının söz konusu olmadığını dile getiren Yorgancıoğlu, bu kişilerin 2015 yılı ödeneklerinin daha iyi hazırlanması için bu çalışmanın yapıldığını söyledi.

Yorgancıoğlu, daha önceki yıllarda bu soru sorulup cevap alınmadığı için geçici çalışanların Ocak ve Şubat ayı maaşlarını alma konusunda sıkıntı yaşadığını ve bunu tekrar yaşamamak için Aralık ayında bir sorgulama yaptıklarını dile getirdi.

DERYA’NIN KONUŞMASI

Başbakan Yorgancıoğlu, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’nın Meclis’te “savaşların acıları” konulu açıklamasında 1970’lere atıf yaptığını ve bu konunun bazı çevreler tarafından çok istismar edildiğini, Derya’nın haksız bir şekilde ve yakışıksız saldırılara maruz kaldığını söyledi. Başbakan Yorgancıoğlu, Derya’ya yönelik saldırıları kınadı ve milletvekillerin söyledikleri sözlerin bu kadar istismar edilmesinin doğru olmadığını kaydetti.

Derya’nın “savaşların hiçbir zaman toplumların yararına sonuçlar üretmediği, özellikle kadın ve çocukların çok zarar gördüğü” konularını anlatmak istediğinin açık ve net olduğunu belirten Başbakan Yorgancıoğluy, Derya’nın şahsına yönelik saldırılardan dolayı yasal yollara başvuracağını açıkladığını da kaydetti.

VADİLİ GÖLETİNDE KONTROLLÜ SU BOŞALTIMI

Geçtiğimiz günlerde Vadili Göleti’nin kapaklarının açılmış olmasıyla ilgili bir araştırma yaptıklarını, göletin bir havzası ve taşıyabileceği belirli bir su miktarı olduğunu kaydeden Yorgancıoğlu, yağışların fazlalığından dolayı suyun havzanın dışına taştığını ve bölgedeki bazı insanların koçanlı mallarını da örttüğünü anlattı.

Yorgancıoğlu, suyun azaltılması amacıyla kapakların açıldığını ve özel mülkler su altından çıktıktan sonra kapakların yeniden kapatılacağını belirterek, bu çalışmanın kontrolü şekilde sürdüğünü bildirdi.

SANAYİ BÖLGESİNDEKİ SU BASKINI İÇİN ÖZÜR

Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi açıklamasında, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde dün yaşanan su baskınına da değinen Yorgancıoğlu, bölgedeki vatandaşlardan özür diledi.

Başbakan Yorgancıoğlu, önceki hükümet döneminde su baskınının önüne geçebilmek amacıyla bir set çekildiğini, bu bendin ardında birken suyun tehlike arz etmesi sebebiyle bazı iş araçlarının bendi takviye etmek için o bölgeye gittiğini anlattı. Yorgancıoğlu, toprak bendin ne kadar yumuşadığını ve zarara uğradığını fark etmedikleri için de çalışma yaparken bendin yıkıldığını kaydetti.

Sanayi Bölgesi’nin sular altında kalmasının kimsenin beğenmediği bir olay olduğunu, burada bir yanlışlık söz konusu olduğunu belirten Başbakan, o bölgedeki insanlardan özür diledi.

Zarar görenlerin tazmin edilmesinin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Yorgancıoğlu, daha önce de su baskınları olduğunu, bir tazminin o zaman söz konusu olmadığını söyledi. Yorgancıoğlu, hedeflerinin oluşturulan komitenin o bölgenin ve Lefkoşa’nın bütününün su baskınlarına karşın nasıl korunacağıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli projeler üretmesi olduğunu, bu konuda çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

“VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMA KOŞULLARI BELLİ, BAKARIZ, BÖYLE BİRŞEY VARSA DEĞERLENDİRİRİZ”

Doğuş Derya’ya sözlü saldırıda bulunanlardan birinin Hataylılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı olduğunun hatırlatılması ve CTP Genel Sekreteri’nin bu kişinin vatandaşlıktan çıkarılması gerektiği yönündeki açıklamasıyla ilgili fikrinin sorulması üzerine de Başbakan Yorgancıoğlu, “Vatandaşlıktan çıkarılmanın koşularının ne olduğu bellidir, bakarız, eğer koşullar arasında böyle bir şey varsa değerlendiririz” dedi.

DİNÇYÜREK’İN ÖNERİSİ

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Diçyürek’in “Elektrik indirimini bir ay erteleyelim ve Tekncik’e filtre taktıralım” şeklindeki önerisiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken de Yorgancıoğlu, bu konuları kendi içlerinde tartışmadan kamuoyuyla paylaşılmasını doğru bulmadığını kaydetti.

Yorgancıoğlu dövizin aniden yükselmiş olmasının zaten bu açıklamayı boşlukta bıraktığını da söyledi.