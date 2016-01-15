Başkan Vehbi “GAÜ Çetinkaya Kıbrıs Türkleri’nin Kulübüdür”

BAŞKAN VEHBİ “GAÜ ÇETİNKAYA KIBRIS TÜRKLERİ’NİN KULÜBÜDÜR”



Necmi Belge



Kıbrıs Türk futbolunun efsane kulübü, K-Pet Süper Ligi’nde bu sezon Girne Amerikan Üniversitesi sponsorluğunda zirve mücadelesi veren GAÜ Çetinkaya başkanı Asım Vehbi ve bazı yönetim kurulu üyeleri dün, kulüp lokalinde son günlerde spekülasyonlara neden olan gündem ile ilgili olarak, bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Rum Spor Yazarları Birliği (EAK)’ın yıllık geleneksel ödül töreninde, Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP)un kurucu üyesi olması nedeniyle GAÜ Çetinkaya’ya verilen plaket konusunda konuşan Vehbi,transferin devam ettiği bu günlerde kulübü ile ilgili asılsız söylentilere yanıt verdi.

Başkan Vehbi, geçtiğimiz günlerde KTSYD yönetim kurulu üyesi Gökmen Bolkan aracılığıyle, Kıbrıs Rum Spor Yazarları Birliği’nin GAÜ Çetinkaya’nın KOP’un kurucu üyesi olması nedeniyle, 2015 yılı ödül törenine bir davet aldıklarını söyledi.

Konuyu, olumlu ve olumsuz noktaları ile yönetim kurulunda görüştükten sonra, 10 kişilik yönetim kurulu ile birlikte katılmaya karar verdiklerini ifade eden Vehbi, geçtiğimiz 13 Ocak 2016 Çarşamba günü Güney Lefkoşa’daki Hilton Park Otel’de yer alan törene katıldıklarını söyledi.

Ne var ki, törende sadece Rumlar varmış gibi, iki sunucunun Rumca konuşmalarını anlamadıklarını gerekçesiyle plaketi aldıktan kısa bir süre sonra salonu terk ettiklerini belirtti.

Bu rahatsızlığını daha sonra, sosyal medyadaki facebook hesabından dile getirdiğini ifade eden başkan Vehbi, EAK başkanının “bu sadece bir ödül törenidir” deyip olayı geçiştirmesini kabul edemeyeceklerinin altını çizdi.

Örneğin, KOP başkanı Koutsogomnis’in konuşmasında 1955 yılında Türklerin (Çetinkaya’nın) KOP’u terk ettiğini, halbuki dedesi ve babasının Kıbrıslı Rumların Çetinkaya’yı KOP’tan attıklarını ve sahaların kapılarını Kıbrıslı Türklere kapattıklarını söylediklerini ve gerçeğin bu olduğunu açıkladı.

Kıbrıs (Rum)Futbol Federasyonu (KOP) ve Kıbrıslı Rumların GAÜ Çetinkaya’yı bir Kıbrıslı Türk kulübü olarak değil, bir Kıbrıs kulübü olarak kabul ettiğini ifade eden Vehbi, bunun kabul edilemeyeceğini ileri sürdü.

Başkan Vehbi, GAÜ Çetinkaya’nın bir Kıbrıslı Türk kulübü olduğu halde, kendilerine verilen plaketin Rumca yazılı olmasını kendilerine karşı büyük bir saygısızlık olduğunu açıkladı.

Bu arada, geçtiğimiz yıllarda başlayan ve KTFF ile KOP arasındaki “Kıbrıs’ta futbolu birleştirme sürecinde” sona gelindiğinde, bazı Rum kulüplerinin baskısı ile KOP başkanı Koutsogonmis’in ansızın Kıbrıslı Türklerin kaydı yok dediğini anımsatan Başkan Vehbi,bu konunun ardından, GAÜ Çetinkaya’nın böylesine bir ödül töreninde davet edilmesinin, Kıbrıslı Rumların inandırıcılıktan ve samimiyeten uzak olduğunu söyledi.

Başkan Vehbi, liderlerin sporuda görüşmlerin gündemine taşımaları gerektiğini, kendilerinin de Kıbrıs’ta bir çözüm istediklerini eğer, KOP’a dönerlerse 1955 yılında bıraktıkları yerden dönmek istediklerini vurguladı.

Basın toplantısının ikinci bölümünde, GAÜ Çetinkaya’nın ligdeki konumuna ve transferlere değinen Vehbi, şampiyonluk diye bir hedefleri olmadığığını, GAÜ olarak Çetinkaya’ya sponsor olurken, sürdürülebilir bir yapı, kurumsallaşma ve bunun ardından gelecek sportif başarı olarak hedef koyduklarını belirtti.

Bu nedenle, iyi bir kadro oluşturduklarını, devre arasında Serhan-Serkan Önet kardeşler ile nokta transferler yaptıklarını, son olarak yabancı bir golcü alarak, transferi kapatacaklarını ifade eden Başkan Vehbi, son günlerdeki dedikodular gibi, hiçbir takımın futbolcusunu ayartmadıklarını dile getirdi.

Başkan Vehbi, istedikleri futbolcuların önce kulüpleri ile konuştuklarını ve onay aldıklarını Mormenekşe’nin yazılı onayını basına gösterdi.

Daha sonra, futbolcular ile konuştuklarını belirten Vehbi, Mormenekşe’den transfer etmek istedikleri Davied ile bu bağlamda anlşatıklarını ancak, Davied’in son anda kendilerin gelmek istemediğini sözlerine ekledi.































