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Damacanaya Tecavüz Davasında Karar

Bursa’da bir su dağıtıcısının asansörde boş su damacanasıyla mastürbasyon yaparken iki kez güvenlik kameralarına yakalanması olayında savcılık,

Damacanaya Tecavüz Davasında Karar

Bursa’da bir su dağıtıcısının asansörde boş su damacanasıyla mastürbasyon yaparken iki kez güvenlik kameralarına yakalanması olayında savcılık,

05 Aralık 2014 Cuma 20:32
Damacanaya Tecavüz Davasında Karar
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Damacanaya tecavüz davasında karar

Bursa’da bir su dağıtıcısının asansörde boş su damacanasıyla mastürbasyon yaparken iki kez güvenlik kameralarına yakalanması olayında savcılık, “takipsizlik” kararı verdi. Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde geçen ay meydana gelen olayda, su dağıtıcısı N. K. su götürdüğü bir apartmanın asansöründe, boş damacana ile masturbasyon yaparken güvenlik kamerasınca iki kez görüntülendi. Olay yalnız Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ilgisini çekerken bir bina sakini, savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Habertürk Gazetesi'nden Halil Özçoban'ın haberine göre, Asansörde boş damaca ile mastürbasyon yaparken güvenlik kamerasınca görüntülenen N. K. ile ilgili soruşturma Cumhuriyet Savcısı Kemal Arif Özçelik tarafından tamamlandı. Savcı, “Şüphelinin üzerine atılı fiili, ‘aleni ortam olmayan’ bina asansörü içinde işlediği ve eylemin TCK’nın 225’inci maddesinde düzenlenen ‘Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılır’ hükmünün aleniyet ve teşhir etmek unsurlarının bulunmadığı hükmüyle” kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Savcılık karara itiraz yolunun açık olduğunu belirtirken, N. K.’nin üzerinde bulunan adli tedbir kararının da kaldırılmasına hükmetti.

Son Güncelleme: 05.12.2014 20:38
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