Hava durumu

Alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu , yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek..



Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 19, sahillerde ise 20 derece dolaylarında olacak..