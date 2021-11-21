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Hava durumu

KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 20 Kasım 2021 Cumartesi için hava tahminleri..

21 Kasım 2021 Pazar 08:00
Hava durumu

Alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu , yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek..

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Rüzgar; Kuzey ve Doğu'dan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli yer yer fırtınamsı esecek..
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 19, sahillerde ise 20 derece dolaylarında olacak..

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Hava Durumu
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