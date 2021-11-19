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Hava durumu

KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 19 Kasım 2021 Cuma için hava tahminleri..

19 Kasım 2021 Cuma 08:00
Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek..

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Rüzgar; Kuzey ve Batı'dan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli  esecek..
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 22,  sahillerde ise 21 derece dolaylarında olacak..

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Hava Durumu
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