Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek..



Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 22, sahillerde ise 21 derece dolaylarında olacak..