Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek..
Rüzgar; Güney ve Batı'dan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek..
15 Eylül 2021 Çarşamba 08:00
Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek..