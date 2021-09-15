Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek..

Rüzgar; Güney ve Batı'dan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek..



