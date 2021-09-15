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Hava durumu

KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 15 Eylül 2021 Çarşamba için hava tahminleri..

15 Eylül 2021 Çarşamba 08:00
Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek..
Rüzgar; Güney ve Batı'dan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak  esecek..

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Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 30, sahillerde ise 29 derece dolaylarında olacak..
 

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Kktc Hava Durumu
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