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Hava durumu

Bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu

Bugün hava nasıl olacak?

30 Ocak 2020 Perşembe 05:17
Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli havanın etkisinde bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

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Rüzgar Güney ve Batı’dan kuvvetli zaman zaman fırtına şelinde esecek.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve kıyılarda 18 derece dolaylarında olacak..

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