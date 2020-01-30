Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli havanın etkisinde bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve kıyılarda 18 derece dolaylarında olacak..
Bugün hava nasıl olacak?
Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli havanın etkisinde bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve kıyılarda 18 derece dolaylarında olacak..