Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli havanın etkisinde bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgar Güney ve Batı’dan kuvvetli zaman zaman fırtına şelinde esecek.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve kıyılarda 18 derece dolaylarında olacak..