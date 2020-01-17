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Hava durumu

Bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu

Bugün hava nasıl olacak?

17 Ocak 2020 Cuma 06:19
Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava çok bulutlu, sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek

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Rüzgar Kuzey ve Doğu’dan orta kuvvette, zaman zaman fırtına şeklinde esecek..

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve sahillerde 14 derece dolaylarında olacak..

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Kktc Hava DurumuKıbrısta Hava
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