Yılmazköy'de Ölümlü Kaza

LEFKOŞA GÜZELYURT ANAYOLUNDA TRAFİK KAZASI



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Lefkoşa Güzelyurt anayolunda Yılmazköy kavşağında trafik kazası meydana geldi. Lastik patlaması sonucu yol kenarında park halinde bulunan odun yüklü kamyonete mercedes marka salon araca çarpması sonucu meydanba gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesine kaldırılan yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.



ÖLÜ VE YARALILAR VAR



Trafik kazası neticesinde 55 yaşındaki Ahmet Aygün yaralanırken 61 yaşındaki Emekli Polis Müdür Muavini Osman Aydın hayatını kaybetti.





Son Güncelleme: 27.11.2014 18:28