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Yılmazköy'de Ölümlü Kaza

Lefkoşa Güzelyurt anayolu Yılmazköy kavşağında trafik kazası meydana geldi.

Yılmazköy'de Ölümlü Kaza

Lefkoşa Güzelyurt anayolu Yılmazköy kavşağında trafik kazası meydana geldi.

27 Kasım 2014 Perşembe 18:21
Yılmazköy'de Ölümlü Kaza
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 LEFKOŞA GÜZELYURT ANAYOLUNDA TRAFİK KAZASI

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Güzelyurt anayolunda Yılmazköy kavşağında trafik kazası meydana geldi. Lastik patlaması sonucu yol kenarında park halinde bulunan odun yüklü kamyonete mercedes marka salon araca çarpması sonucu meydanba gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesine kaldırılan yaralıların durumu ciddiyetini koruyor. 

ÖLÜ VE YARALILAR VAR 

Trafik kazası neticesinde 55 yaşındaki Ahmet Aygün yaralanırken 61 yaşındaki Emekli Polis Müdür Muavini Osman Aydın hayatını kaybetti. 


Son Güncelleme: 27.11.2014 18:28
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