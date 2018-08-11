Yazının Devamı..

Amerika ne istiyor?

Papaz mapaz işi hikaye!

Amerika SARI İNEĞİ istiyor!

Bilenler bilir,

Sarı inek hikayesini!

Hikaye şöyle;

Vaktiyle aynı ormanda yaşayan bir aslan ve bir inek sürüsü varmış. Aslan sürüsünün gözü inek sürüsünde ama inek sürüsü kendini savunacak kadar kalabalık ve güçlü.

Aslanlar açlıktan yorgun, halsiz, güçsüz kalmışlar. Düşünüp taşınıyorlar; sürü kalabalık ve güçlü saldırırlarsa karşılık bulacakları kesin. Çaba sarfetmeden, enerji harcamadan nasıl karınlarını doyurabilirler, bunun yollarını arıyorlar…

Ve aralarında konuşup anlaşıyorlar, içlerinden ineklerin sürüsüne bir elçi gönderiyorlar. Elçi diyor ki;

- Size saldırırsak ne olacağını biliyorsunuz. Mutlaka aranızdan birini alıp yiyeceğiz, buna engel olamazsınız. Gelin, ne kendinizi ne bizi uğraştırmayın, aranızdan birinin rengi çok sarı, sizden de farklı, bizim de gözlerimizi alıyor. Onu bize verirseniz size saldırmadan onu alıp gideriz ve bir daha gelmeyiz. Bundan sonra da güzel güzel geçiniriz.

İnekler düşünmüşler, taşınmışlar, bilge ineğe sormuşlar; “Olmaz” demiş bilge inek, “Aramızdan hiçbirini vermeyin” Ama aslanlar ısrarlı. En sonunda razı olmuş inekler, nasıl olsa saldırırlarsa birimiz gidecek, hem biz de çok yorulacağız. En sonunda peki demiş inekler, bir inekten ne çıkar? Biz büyük bir sürüyüz, bize bir şey olmaz…Vermişler sarı ineği, aslanlar da sarı ineği bir güzel yemişler, karınlarını doyurup kendilerine gelmişler.

Bir kaç gün sonra aslanlar gene acıkmışlar, yine gelmiş aslanların elçisi ineklerin yanına;

- Aranızda boynuzu kırık bir inek var, sinirimizi bozuyor, verin onu, ne kendinizi ne bizi uğraştımayın demiş…

Barış yanlısı inekler, ikinci tavizi vermişler, o inek de verilmiş. Artık işi öğrenen aslanlar, benekli inek, kuyruğu kısa inek, şöyle inek, böyle inek deyip inekleri bir bir almışlar sürüden. Sürü de günden güne iyice azalmış. Artık aslanlar elçiye gerek kalmadan açık açık saldırmaya, istedikleri ineği sürüden götürüp yemeye başlamışlar.

Sürünün ileri gelen inekleri, panik içnide tekrar bilge ineğe koşmuşlar. “Biz nerede hata yapıyoruz, sürümüz yok olacak! demişler.

Bilge inek cevabı vermiş, “Siz hatayı sarı ineği verirken yaptınız…“

Alıntı

Vel kelam. Fazla söze ne gerek!

HAYDUT ABD ‘Sarı İnek ‘ Papaz kılıklı AJAN Brunson’u istiyor!

AJAN Brunson verildiği an devamı;

-İran’la ilişkilerini kes.

-S-400 iptal et.

-Rusya’dan uzak dur.

-Suriye’den çekil.

-Suriye’de TERÖR KORİDORUNA karışma.

-Ortadoğu’da ayak bağı olma.

-Kıbrıs’tan vazgeç.

-AKDENİZ’deki Enerjiden vazgeç.

-FETÖ-PKK’ya dokunma.

-Fetöcüleri sal.

-Güneydoğu’nun PKK devletine dahil edilmesine ses etme.

-İPEK YOLU’nda ne dersem o.

-Savunma Sanayii dondur.

-Afrika’da ayağıma dolanma.

-Katar-Somali’den çekil.

-BÜYÜK İSRAİL’e ses etme.

KISACA

ABD, Türkiye’nin anahtarını istiyor!