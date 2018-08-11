banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94940
ALTIN
251.060
DOLAR
6.4202
STERLİN
8.2314
EURO
7.3162
Ağzında sakladığı jiletle kendini yaraladı
AĞZINDA SAKLADIĞI JİLETLE KENDİNİ YARALADI
6 araç sürücüsü trafikten men edildi
6 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TRAFİKTEN MEN...
Gönyeli'de hırsızlık
GÖNYELİ'DE HIRSIZLIK
Tabanca ile yakalandı
TABANCA İLE YAKALANDI
banner282

Yazının Devamı..

Devamını oku..

Yazının Devamı..

Devamını oku..

11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:50
Yazının Devamı..

Amerika ne istiyor?

Papaz mapaz işi hikaye!

Amerika SARI İNEĞİ istiyor!

Bilenler bilir,

Sarı inek hikayesini!

Hikaye şöyle;

Vaktiyle aynı ormanda yaşayan bir aslan ve bir inek sürüsü varmış. Aslan sürüsünün gözü inek sürüsünde ama inek sürüsü kendini savunacak kadar kalabalık ve güçlü.

Aslanlar açlıktan yorgun, halsiz, güçsüz kalmışlar. Düşünüp taşınıyorlar; sürü kalabalık ve güçlü saldırırlarsa karşılık bulacakları kesin. Çaba sarfetmeden, enerji harcamadan nasıl karınlarını doyurabilirler, bunun yollarını arıyorlar…

Ve aralarında konuşup anlaşıyorlar, içlerinden ineklerin sürüsüne bir elçi gönderiyorlar. Elçi diyor ki;

- Size saldırırsak ne olacağını biliyorsunuz. Mutlaka aranızdan birini alıp yiyeceğiz, buna engel olamazsınız. Gelin, ne kendinizi ne bizi uğraştırmayın, aranızdan birinin rengi çok sarı, sizden de farklı, bizim de gözlerimizi alıyor. Onu bize verirseniz size saldırmadan onu alıp gideriz ve bir daha gelmeyiz. Bundan sonra da güzel güzel geçiniriz.

İnekler düşünmüşler, taşınmışlar, bilge ineğe sormuşlar; “Olmaz” demiş bilge inek, “Aramızdan hiçbirini vermeyin” Ama aslanlar ısrarlı. En sonunda razı olmuş inekler, nasıl olsa saldırırlarsa birimiz gidecek, hem biz de çok yorulacağız. En sonunda peki demiş inekler, bir inekten ne çıkar? Biz büyük bir sürüyüz, bize bir şey olmaz…Vermişler sarı ineği, aslanlar da sarı ineği bir güzel yemişler, karınlarını doyurup kendilerine gelmişler.

Bir kaç gün sonra aslanlar gene acıkmışlar, yine gelmiş aslanların elçisi ineklerin yanına;

- Aranızda boynuzu kırık bir inek var, sinirimizi bozuyor, verin onu, ne kendinizi ne bizi uğraştımayın demiş…

Barış yanlısı inekler, ikinci tavizi vermişler, o inek de verilmiş. Artık işi öğrenen aslanlar, benekli inek, kuyruğu kısa inek, şöyle inek, böyle inek deyip inekleri bir bir almışlar sürüden. Sürü de günden güne iyice azalmış. Artık aslanlar elçiye gerek kalmadan açık açık saldırmaya, istedikleri ineği sürüden götürüp yemeye başlamışlar.

Sürünün ileri gelen inekleri, panik içnide tekrar bilge ineğe koşmuşlar. “Biz nerede hata yapıyoruz, sürümüz yok olacak! demişler.

Bilge inek cevabı vermiş, “Siz hatayı sarı ineği verirken yaptınız…“

Alıntı

Vel kelam. Fazla söze ne gerek!

HAYDUT ABD ‘Sarı İnek ‘ Papaz kılıklı AJAN Brunson’u istiyor!

AJAN Brunson verildiği an devamı;

-İran’la ilişkilerini kes.

-S-400 iptal et.

-Rusya’dan uzak dur.

-Suriye’den çekil.

-Suriye’de TERÖR KORİDORUNA karışma.

-Ortadoğu’da ayak bağı olma.

-Kıbrıs’tan vazgeç.

-AKDENİZ’deki Enerjiden vazgeç.

-FETÖ-PKK’ya dokunma.

-Fetöcüleri sal.

-Güneydoğu’nun PKK devletine dahil edilmesine ses etme.

-İPEK YOLU’nda ne dersem o.

-Savunma Sanayii dondur.

-Afrika’da ayağıma dolanma.

-Katar-Somali’den çekil.

-BÜYÜK İSRAİL’e ses etme.

KISACA

ABD, Türkiye’nin anahtarını istiyor!

banner288
Son Güncelleme: 11.08.2018 11:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğlunu evin bacasına zincirle bağladı
Oğlunu evin bacasına zincirle bağladı
Son evrede kanseri yendi
Son evrede kanseri yendi
6 Ağustos günlük burç yorumunuz
6 Ağustos günlük burç yorumunuz
Bu tavuklar kuzu fiyatına satılıyor
Bu tavuklar kuzu fiyatına satılıyor
19 kiloyu aştı yürüyemez hale geldi
19 kiloyu aştı yürüyemez hale geldi
Estetik bağımlılığı bu hale getirdi! 24 yaşındaki kadın...
Estetik bağımlılığı bu hale getirdi! 24 yaşındaki kadın...
İğrençlikleri bir bir ortaya çıkıyor!
İğrençlikleri bir bir ortaya çıkıyor!
30 Temmuz günlük burç yorumunuz
30 Temmuz günlük burç yorumunuz
Amazon bugün Apple’ı geçebilir
Amazon bugün Apple’ı geçebilir
‘120 yaşına kadar yaşayabilirsiniz’
‘120 yaşına kadar yaşayabilirsiniz’

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim