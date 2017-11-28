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28 Kasım 2017 Salı 17:12

Yalnız Kalmak Çok Sağlıklı!

Yalnız Kalmak Çok Sağlıklı!
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Yapılan bir araştırma, kendine zaman ayırmayı tercih eden bireylerin yaratıcılığının artığını ortaya koydu.

ABD'deki Buffalo Üniversitesi kendiyle vakit geçirmeyi sevenlerle birlikte bir araştırma yürüttü. Araştırmanın sonucunda kendisiyle başbaşa kalmayı seven bireylerin daha yaratıcığı olduğu sonucuna varıldı.

Daha önce bu alanda yapılan araştırmalar da yalnız kalmanın akıl sağlığı için sanıldığı kadar kötü olmadığı sonucuna ulaşmıştı. Ancak yeni yapılan çalışma yalnız kalmanın yaratıcılığı güçlendirerek akıl sağlığı için olumlu sonuçlar doğurabileceği tezini ortaya koydu.

SORUNLAR DAHA RAHAT ÇÖZÜLÜYOR
Artan yaratıcılık nedeniyle sorunlar daha rahat çözülürken bu da beynin dopamin salgılamasına neden oluyor. Salgılanan dopamin kalp hastalıkları riskini azaltırken bunama tehlikesini de ortadan kaldırıyor.

Araştırmanın yürütücülerinden Dr.Julie Bowker, sosyal etkileşimden uzak kalmakla kendine vakit ayırmak için biraz uzaklaşmayı tercih etmek arasında bir çizgi olduğuna değiniyor. Bowker, araştırmalarında "Yeteri kadar sosyal etkileşime sahip olup da kendisiyle vakit geçirmeyi seven bireyleri" konu aldıklarını belirtiyor.

 
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