Yaşam:
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21 Eylül 2017 Perşembe 12:19

Wİ-Fİ Bebekler İçin Tehlikeli mi?

Wİ-Fİ Bebekler İçin Tehlikeli mi?
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Elektromanyetik kirlilik insan sağlığını olumsuz etkiliyor
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selim Şeker, elektromanyetik alan kirliliği ve bu kirliliğin toplum sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı.

İnsanlığın sanayi devrimi sonrasında modern yaşamda ne netice vereceğini bilmediği bir elektromanyetik alanda yaşamaya başladığını ve “akıllı ev” kavramının, her yere baz istasyonlarının kurulması olarak algılanmaya başlandığını söyledi.

Elektromanyetik radyasyona maruz kalmanın kısa zamanda hissedilen etkilerinin baş ağrısı, göz yanması, yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi ve gece uykusuzluğu olarak görüldüğünü ifade eden Şeker, elektromanyetik kirliliğin intiharı da tetiklediğini, araştırmaların bunu doğruladığına dikkat çekti.

“Wİ-Fİ KULLANIMI BEBEKLERDE KANSER RİSKİNİ ARTTIRIYOR”

İnsanoğlunun yüz yıl öncesinin tüm hastalıklarına çözüm bulduğuna fakat elektrik enerjisi kaynaklı hastalıkların henüz çözülemediğine dikkat çeken Prof. Şeker, özellikle bebek sahibi anne babaları uyardı.

Evlerde wi-fi ve kablosuz bebek alarmlarının büyük bir tehlike olduğunu belirten Şeker “Wi-Fi ve kablosuz bebek alarmları evin içinde tehlikeli bir radyasyon dalgası oluşturuyor.

Bu dalgalar, zaten kafatası ince olan bebeklerin beyinlerine direkt nüfuz ediyor. Bu da bebeklerde kanser riskini arttırırken, davranışsal bozukluklara da neden oluyor” dedi.


 
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