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Serhatköy'de Ölümlü Kaza

Güzelyurt- Serhatköy anayolunda yabancı plakalı aracıyla gece yarısı trafik kazası yapan 41 yaşındaki Bolkan Resmi hayatını kaybetti. Dün akşam Güzelyurt girişinde eski anayol üzerinde bulunan Saldam Petrol istasyonu yakınlarındaki trafik kazasında 41 yaşındaki Bolkan Resmi direksiyon hakimiyetini kaybederek hayatını kaybetti. 41 yaşındaki Bolkan Resmi kullandığı YS 56 LBY plakalı aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan sağ tarafına geçip beton setlere çarpması ve aracın yan taraftaki araziye savrulması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerinde ağır yaralı olan Bolkan Resmi'ye Güzelyurt sağlık ekiplerince müdahale edilmesine rağmen Bolkan Resmi kurtarılamadı. Aslen Lefkeli olup Zümrüt Köy'de kalan Bolkan Resmi'nin İngiltere'de yaşadığı ve bir süre önce özel işleri için Kıbrıs'a geldiği öğrenildi.





Son Güncelleme: 24.11.2014 08:57