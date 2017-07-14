SAÇ DÖKÜLMESİ OLANLAR DİKKAT!

-Saçların hızlı bir şekilde uzamasını sağlar.
-Saç bakımı yapar, saçlara canlılık verir.
- Saçtaki kepekleri yok eder.
-Bağırsaklara fayda sağlar.
-Romatizma, eklem ağrısı ve kas sertliğine iyi gelir.
-Banyo suyuna ilave edildiğinde vücudu rahatlatır.
-İdrar yolu enfeksiyonlarını rahatlatır.
-Akciğer hastalıkları ile birlikte gelen göğüs ağrılarını azaltmak için kaynar suya damlatılarak buharı solunabilir.
-Hemoroide iyi gelir.
-Enerji verir. Stresi ve yorgunluğu giderir.
-Konsantrasyon eksikliği olan kişiler için de oldukça yararlı bir yağdır.
-Göz sağlığına fayda sağlar.
-Balgam söktürücü özelliği vardır. Solunum yollarına iyi gelir.
-Emzirme döneminde süt arttırıcı özelliği vardır.
-Böbrek rahatsızlığı olan kişilerin kullanmaması tavsiye edilir.
-Tansiyonu yükselterek hipertansiyona sebep olabilir.
-Çocukların ve yaşlıların kullanmaması önerilir.