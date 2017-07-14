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14 Temmuz 2017 Cuma 14:32

SAÇ DÖKÜLMESİ OLANLAR DİKKAT!

SAÇ DÖKÜLMESİ OLANLAR DİKKAT!
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Çam terebentin yağının adını son zamanlarda sıklıkla duyar olduk. Saç uzatması nedeniyle hayli rağbet gören çam terebentin yağının faydaları saymakla bitmiyor…
Çam terebentin yağının faydaları arasında en önemlisi ve bilineni saçlara olan faydasıdır. Kepek sorunundan kurtulmak isteyen, saç dökülmelerini önlemek isteyen birçok kişi çam terebentin yağını tercih ediyor…. 
Çam terebentin yağının saça faydaları nelerdir?
- Saç dökülmelerine karşı koruma sağlar. Saç köklerini besler, onarır. 
-Saçların hızlı bir şekilde uzamasını sağlar.
-Saç bakımı yapar, saçlara canlılık verir.
- Saçtaki kepekleri yok eder.
Çam terebentin yağının sağlığa faydaları nelerdir?
-Metabolizmayı hızlandırır.
-Bağırsaklara fayda sağlar.
-Romatizma, eklem ağrısı ve kas sertliğine iyi gelir.
-Banyo suyuna ilave edildiğinde vücudu rahatlatır.
-İdrar yolu enfeksiyonlarını rahatlatır.
-Akciğer hastalıkları ile birlikte gelen göğüs ağrılarını azaltmak için kaynar suya damlatılarak buharı solunabilir.
-Hemoroide iyi gelir.
-Enerji verir. Stresi ve yorgunluğu giderir.
-Konsantrasyon eksikliği olan kişiler için de oldukça yararlı bir yağdır.
-Göz sağlığına fayda sağlar.
-Balgam söktürücü özelliği vardır. Solunum yollarına iyi gelir.
-Emzirme döneminde süt arttırıcı özelliği vardır.
Çam terebentin yağının zararları nelerdir?
-Çok hassas ciltli kişilerde tahrişe neden olabilir. Bu nedenle hassas ciltli kişiler bir hekime danışarak kullanmalıdır.
-Böbrek rahatsızlığı olan kişilerin kullanmaması tavsiye edilir.
-Tansiyonu yükselterek hipertansiyona sebep olabilir.
-Çocukların ve yaşlıların kullanmaması önerilir.
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SAÇ DÖKÜLMESİ OLANLAR DİKKAT!
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