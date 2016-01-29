Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Ölüm Hamsiden Geldi

Dün sabah çocuklarını uyandırmak için odalarına giren anneyi acı bir tablo bekliyordu....

Ölüm Hamsiden Geldi

Dün sabah çocuklarını uyandırmak için odalarına giren anneyi acı bir tablo bekliyordu....

29 Ocak 2016 Cuma 16:41
Ölüm Hamsiden Geldi
banner238

 ÖLÜM HAMSİDEN GELDİ

Zehirlenen iki kardeşten biri öldü, diğeri tedaviye alındı.

Muğla'nın Yatağan İlçesi’nde pazardan alınan hamsiyi yedikten sonra rahatsızlanan iki kardeşten 19 yaşındaki Batuhan Öztemel yaşamını yitirdi, ablası 21 yaşındaki Hurşide Öztemel hastaneye kaldırıldı. Öztemel kardeşlerin akşam yemeğinde yedikleri balıktan zehirlendikleri sanılırken, kesin sonucun otopsiyle belirleneceği bildirildi.

Turgut Mahallesi’ne yaşayan İsmail ve Hümayün Öztemel çifti, ilçede dün kurulan halk pazarından aldıkları hamsiyi akşam yemeğinde pişirip yedi.

Dün sabah çocuklarını uyandırmak için odalarına giren anne Hümayün Öztemel, berber kalfası oğlu Batuhan ve üniversite sınavlarına hazırlanan kızı Hurşide Öztemel’i yataklarında hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine 112 ekiplerinden yardım istendi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Batuhan Öztemel’in yaşamını yitirdiği belirledi. Hayati fonksiyonlarının devam ettiği belirlenen Hurşide Öztemel ise ambulansla Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Batuhan Öztemel’in cesedi ise savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yatağan Devlet Hastanesi Morgu’na konuldu. 

Akşam yemeğinde yedikleri balıktan zehirlendiklerinin sanıldığı, ancak başka ihtimallerin de değerlendirildiği belirtilirken, iki kardeşten Batuhan Öztemil’in cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere daha sonra Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.













..................

Son Güncelleme: 29.01.2016 16:41
Anahtar Kelimeler:
Ölüm Hamsiden Geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim