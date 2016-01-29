Ölüm Hamsiden Geldi

Zehirlenen iki kardeşten biri öldü, diğeri tedaviye alındı.

Muğla'nın Yatağan İlçesi’nde pazardan alınan hamsiyi yedikten sonra rahatsızlanan iki kardeşten 19 yaşındaki Batuhan Öztemel yaşamını yitirdi, ablası 21 yaşındaki Hurşide Öztemel hastaneye kaldırıldı. Öztemel kardeşlerin akşam yemeğinde yedikleri balıktan zehirlendikleri sanılırken, kesin sonucun otopsiyle belirleneceği bildirildi.

Turgut Mahallesi’ne yaşayan İsmail ve Hümayün Öztemel çifti, ilçede dün kurulan halk pazarından aldıkları hamsiyi akşam yemeğinde pişirip yedi.

Dün sabah çocuklarını uyandırmak için odalarına giren anne Hümayün Öztemel, berber kalfası oğlu Batuhan ve üniversite sınavlarına hazırlanan kızı Hurşide Öztemel’i yataklarında hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine 112 ekiplerinden yardım istendi.



Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Batuhan Öztemel’in yaşamını yitirdiği belirledi. Hayati fonksiyonlarının devam ettiği belirlenen Hurşide Öztemel ise ambulansla Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Batuhan Öztemel’in cesedi ise savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yatağan Devlet Hastanesi Morgu’na konuldu.

Akşam yemeğinde yedikleri balıktan zehirlendiklerinin sanıldığı, ancak başka ihtimallerin de değerlendirildiği belirtilirken, iki kardeşten Batuhan Öztemil’in cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere daha sonra Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



























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