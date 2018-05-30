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'Meslek hayatımda ilk!' Rahminden öyle bir şey çıktı ki...

Diyarbakır'da şiddetli kasık ağrısı ve kanama şikayetiyle hastaneye giden S.Ç.'nin rahminden 61 tane miyom yani ur çıkartıldı. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Hakan Çoksüer, meslek hayatında ilk kez böyle bir vakayla karşılaştığını söyledi. Daha önce S.Ç.'nin rahminin alınması gerektiği belirtilmişti... Ancak evli ama çocuğu bulunmayan S.Ç., rahminin alınmasını kabul etmemişti

'Meslek hayatımda ilk!' Rahminden öyle bir şey çıktı ki...

Diyarbakır'da şiddetli kasık ağrısı ve kanama şikayetiyle hastaneye giden S.Ç.'nin rahminden 61 tane miyom yani ur çıkartıldı. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Hakan Çoksüer, meslek hayatında ilk kez böyle bir vakayla karşılaştığını söyledi. Daha önce S.Ç.'nin rahminin alınması gerektiği belirtilmişti... Ancak evli ama çocuğu bulunmayan S.Ç., rahminin alınmasını kabul etmemişti

30 Mayıs 2018 Çarşamba 17:32
'Meslek hayatımda ilk!' Rahminden öyle bir şey çıktı ki...

Diyarbakır'da özel bir hastaneye şiddetli kasık ağrısı ve kanama şikayetiyle giden evli S.Ç.'nin (30) rahminden 61 miyom (ur) çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Hakan Çoksüer, meslek hayatında ilk kez böyle bir vakayla karşılaştığını söyledi.

"RAHMİN ALINACAK" DEDİLER AMA... 

DHA'nın haberine göre; Şırnak'ın Cizreilçesinde yaşayan S.Ç. karnındaki şişlik ve ağrılar nedeniyle birçok hastaneye başvurdu. Doktorlar yaptıkları kontrollerde S.Ç.'nin rahminde miyom bulunduğunu belirledi. S.Ç.'nin rahminin alınması gerektiği belirtildi. Evli ancak çocuğu bulunmayan S.Ç., rahminin alınmasını kabul etmeyerek hastaneden evine döndü. Önceki gün fenalaşan S.Ç., Diyarbakır'da özel bir hastanede görev yapan Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Yoğun kanaması bulunan hastanın burada da yapılan muayenesinde rahimde miyom tespit edildi ve ameliyata karar verildi. Doç. Dr. Çoksüer tarafından yapılan operasyonda, S.Ç.'nin rahminden 61 miyom çıkarıldı.

Eşinin rahminde miyomların olduğunu ancak, bu kadar fazla kist beklemediklerini belirten Ş.Ç., "Bir çok doktora gittik, Allah'a şükür ameliyatı başarılı geçti. Biz bu kadar çok miyom olduğunu ilk kez gördük, bilmiyorduk" diye konuştu.

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61 TANE MİYOM ÇIKARTILDI

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr.Hakan Çoksüer ise meslek hayatında ilk kez bir hastadan bu kadar miyom çıktığını söyledi. Hastanın, kasık ağrısı ve aşırı kanama şikayetiyle kendilerine geldiğini, belirten Doç. Dr. Çoksüer, "Hastaya acil müdahale ederek kan transfüzyonu yaptık. Hastada şiddetli kanama mevcuttu. Rahim alınacağı söyleneceği için sürekli hasta ameliyattan kaçmış, ameliyat olmak istememiş. Neticede çocuk isteği de mevcut, çocukları olmadığı için rahmin alınmasına karşı çıkmışlar. Biz ameliyata alırken aslında kaç tane miyom olduğunu bilmiyorduk, çok sayıda miyom var ama ben de mesleki hayatımda ilk defa bu kadar miyoma rastladım. Bu kadar fazla olacağını hiç tahmin edemezdik. Ufak bir kesikle bu ameliyatı gerçekleştirdik. Hastanın anne olma isteği olduğu için rahminin az zarar görerek ve az kanamayla biz bu ameliyatı gerçekleştirdik. 61 tane miyom vardı hepsini tek tek ayıklayarak, hepsini çıkardık. Ameliyathanedeki herkes şoka uğradı. Ameliyat çok başarılı geçti, hastamızı kısa sürede taburcu edeceğiz" dedi.

Miyomların genç yaşta görüldüğünü belirten Doç. Dr. Hakan Çoksüer, bunun birçok nedeni olduğunu ancak kesin nedeninin halen bilinmediğini de söyledi.

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