Yaşam:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Kasım 2017 Pazartesi 16:27

“Marslı Çocuk”tan Sonra Şimdi De “Gelecekten Gelen Adam!”

'Marslı Çocuk”tan Sonra Şimdi De 'Gelecekten Gelen Adam!”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
“Marslı Çocuk”tan Sonra Şimdi De “Gelecekten Gelen Adam!”
Geçtiğimiz günlerde Rusya'da ortaya çıkan ve daha önceki hayatında Mars'ta yaşadığını söyleyen çocuk dünya gündemini meşgul etmişti. Şimdi de 2021 yılından geldiğini iddia eden bir kişi "gelecekten haberler" getirdiğini iddia ediyor...

İngiliz basınında yer alan habere göre, Paranormal Elite isimli bir internet sitesiyle iletişime geçen “gizemli kişi”, 2021 yılından geldiğini ve gizli bir hükümet projesinde çalıştığını iddia etti.

Anoreksia ve depresyon rahatsızlıklarına sahip olduğu ifade edilen 50 yaşındaki adam, 25 yaşında görünmesini sağlayan bir hap kullandığını da iddia etti.

Suikasta uğrama korkusuyla Güney Amerika’da yaşadığını söyleyen “gelecekten gelen adam”, internet sitesine bir de videolu röportaj verdi. Yüzü sansürlenen ve sesi değiştirilen adamın “gelecekten verdiği bilgiler” ise şu şekilde,


– Zamanda yolculuk 2003 yılında keşfedildi ancak 2028 yılından önce halkın kullanımına sunulmayacak.- ABD Başkanı Donald Trump 2020 yılında yeniden başkan seçilmeyi başaracak.- 2021 yılından itibaren yaklaşık 1000 kilometre mesafe kat edebilen elektrikli otomobiller yollarda yerini almaya başlayacak.
– “Google Gözlük” benzeri bir teknoloji kısa sürede yaygın olarak kullanılmaya başlanacak.


PARA GÖNDERDİLER Paranormal Elite isimli internet sitesinin röportajın ardından “Noah” anomim isimli kişiye, kendisini bir süre idare edebilmesi için yaklaşık 700 dolar değerinde yiyecek ve içecek yardımı yaptığı ifade edildi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
01 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 01 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Bekarlara Kötü Haber! Kimse Bilmiyordu... Bekarlara Kötü Haber! Kimse Bilmiyordu...
EKMEĞİNİZİ SAKIN BUZDOLABINA KOYMAYIN! EKMEĞİNİZİ SAKIN BUZDOLABINA KOYMAYIN!
30 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Kendini 10 Yıl Gizleyebilen Hastalık! Kendini 10 Yıl Gizleyebilen Hastalık!
Sineklerin Tahmin Edilenden Daha Fazla Mikrop Taşıdığı Ortaya Çıktı Sineklerin Tahmin Edilenden Daha Fazla Mikrop Taşıdığı...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

01 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Haberi Oku