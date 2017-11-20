“Marslı Çocuk”tan Sonra Şimdi De “Gelecekten Gelen Adam!”



Geçtiğimiz günlerde Rusya'da ortaya çıkan ve daha önceki hayatında Mars'ta yaşadığını söyleyen çocuk dünya gündemini meşgul etmişti. Şimdi de 2021 yılından geldiğini iddia eden bir kişi "gelecekten haberler" getirdiğini iddia ediyor...İngiliz basınında yer alan habere göre, Paranormal Elite isimli bir internet sitesiyle iletişime geçen “gizemli kişi”, 2021 yılından geldiğini ve gizli bir hükümet projesinde çalıştığını iddia etti.Anoreksia ve depresyon rahatsızlıklarına sahip olduğu ifade edilen 50 yaşındaki adam, 25 yaşında görünmesini sağlayan bir hap kullandığını da iddia etti.Suikasta uğrama korkusuyla Güney Amerika’da yaşadığını söyleyen “gelecekten gelen adam”, internet sitesine bir de videolu röportaj verdi. Yüzü sansürlenen ve sesi değiştirilen adamın “gelecekten verdiği bilgiler” ise şu şekilde,– Zamanda yolculuk 2003 yılında keşfedildi ancak 2028 yılından önce halkın kullanımına sunulmayacak.- ABD Başkanı Donald Trump 2020 yılında yeniden başkan seçilmeyi başaracak.- 2021 yılından itibaren yaklaşık 1000 kilometre mesafe kat edebilen elektrikli otomobiller yollarda yerini almaya başlayacak.– “Google Gözlük” benzeri bir teknoloji kısa sürede yaygın olarak kullanılmaya başlanacak.PARA GÖNDERDİLER Paranormal Elite isimli internet sitesinin röportajın ardından “Noah” anomim isimli kişiye, kendisini bir süre idare edebilmesi için yaklaşık 700 dolar değerinde yiyecek ve içecek yardımı yaptığı ifade edildi.