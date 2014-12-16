Lefkoşa'da Baraj Patladı , Sanayi Tehdit Altında

YAĞMUR YOK AMA SANAYİ'DE SEL VAR
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nin kuzeyinde su baskınları için yapılan Baraj türü sette patlama meydana geldi . Barajda meydana gelen patlama sonucu dışarıya salınan sular Lefkoşa Organize Sanayi bölgesini tehdit ediyor. Merkezi Cezaevinin arkasından gelen sular ön kısımdaki fabrikalara girmeye başladı. şiddetle akan suyun önünün kesilmesi mümkün görülmezken Sanayi'de ciddi sel tehlikesi başgösterdi.
TAŞKINKÖY'DE TEHLİKE ALTINDA
Sanayi bölgesini tehlike altına alan suların şiddeti bu hızla devam ederse güneşli bir günde Taşkınköy'ü de tekrardan sel basabilir.
Son Güncelleme: 16.12.2014 11:09