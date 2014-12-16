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Lefkoşa'da Baraj Patladı , Sanayi Tehdit Altında

Lefkoşa'da Baraj patlaması sonucu Sanayi bölgesi sel tehdidi altında.

Lefkoşa'da Baraj Patladı , Sanayi Tehdit Altında

Lefkoşa'da Baraj patlaması sonucu Sanayi bölgesi sel tehdidi altında.

16 Aralık 2014 Salı 11:03
Lefkoşa'da Baraj Patladı , Sanayi Tehdit Altında
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YAĞMUR YOK AMA SANAYİ'DE SEL VAR 

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nin kuzeyinde su baskınları için yapılan Baraj türü sette patlama meydana geldi . Barajda meydana gelen patlama sonucu dışarıya salınan sular Lefkoşa Organize Sanayi bölgesini tehdit ediyor. Merkezi Cezaevinin arkasından gelen sular ön kısımdaki fabrikalara girmeye başladı. şiddetle akan suyun önünün kesilmesi mümkün görülmezken Sanayi'de ciddi sel tehlikesi başgösterdi.


TAŞKINKÖY'DE TEHLİKE ALTINDA

Sanayi bölgesini tehlike altına alan suların şiddeti bu hızla devam ederse güneşli bir günde Taşkınköy'ü de tekrardan sel basabilir.




Son Güncelleme: 16.12.2014 11:09
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Sanayide Sel Tehlikesi
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