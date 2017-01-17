'Koca Alerjisi' Yüzünden Bir Araya Gelemiyorlar!



ABD'de yaşayan 29 yaşındaki Johanna Watkins, çok ender rastlanan bir hastalıkla mücadele ediyor. Hastalığın adı "mast hücresi sendromu". Genç kadın bu hastalık yüzünden kocasıyla aynı ortamda bulunamıyor çünkü kocasına alerjisi var.Bağışıklık sistemini etkileyen ve çok nadir görülen "mast hücresi sendromu"nun belirtileri hastadan hastaya değişiklik gösterebiliyor.Johanna Watkins'in sendromu ise adeta eşi Scott'a karşı. Zira sendrom, kocası Scott Watkins yakınında bulunduğunda Johanna’nın öksürmesine ve vücudunun reaksiyon göstermesine neden oluyor.Çift aynı ev içinde farklı odalarda yaşamak zorunda kalıyor. Johanna, evin çatı katında pencereleri kapatılmış ve havası özel olarak filtrelenen bir odada hayatını sürdürüyor.Johanna'ya şimdilik tedavi ve ilaçlar yardımcı olamıyor ancak çift ümitli. Scott, eşi Johanna hastalıktan kurtulana kadar yanında olacağını ve bırakmayacağını söylüyor.Histamin ve heparin açısından zengin granüllere sahip bir hücre olan mast hücresi en çok bağışıklık sistemi üzerinde rol oynuyor. Özellikle de alerji ve anafilakside önemli yer tutuyor.