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Kedi-Köpek Yiyenlere Büyük Tepki!

İsviçre'de hayvan hakları savunucuları, kedi ve köpek eti yenmesinin yasaklanması için kampanya başlattı

Kedi-Köpek Yiyenlere Büyük Tepki!

İsviçre'de hayvan hakları savunucuları, kedi ve köpek eti yenmesinin yasaklanması için kampanya başlattı

26 Kasım 2014 Çarşamba 15:54
Kedi-Köpek Yiyenlere Büyük Tepki!
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Kedi-Köpek Yiyenlere Büyük Tepki!
İsviçre'de hayvan hakları savunucuları, kedi ve köpek eti yenmesinin yasaklanması için kampanya başlattı


BBC'nin haberine göre, İsviçre'deki hayvan hakları savunucuları, "evcil hayvanların" yenmesinin önüne geçilmesi için parlamentoya 16 bin imzalı dilekçe sundu.

Hayvanları koruma örgütü SOS Chats Noiraigue'in kurucusu ve başkanı Tomi Tomek, "İsviçrelilerin yaklaşık yüzde üçünün, gizlice kedi ve köpek eti yediğini, bu duruma özellikle Lucerne, Appenzell, Jura bölgeleriyle Bern kantonunda rastlandığını" söyledi.

Kedi etinin, İsviçre'de bazı bölgelerde geleneksel Noel menülerinde yer aldığı biliniyor. Kedi eti, sıklıkla tavşan eti gibi beyaz şarap ve sarımsakla pişiriliyor.

Köpek eti ise çoğunlukla sosis yapmak için ve yağı romatizmaya iyi geldiği düşünülen bir ilaç yapımında kullanılıyor.

İsviçre'de Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi'ne göre, kedi ve köpek eti satmak yasak ancak insanların kendi hayvanlarının etlerini yemesi yasal. 

Son Güncelleme: 26.11.2014 15:58
Anahtar Kelimeler:
Kedi-Köpek Yiyenlere Büyük Tepki!
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