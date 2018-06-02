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Karın ağrısıyla gitti, hasta da doktor da gözlerine inanamadı!

Antalya'da mide bulantısı, kusma ve ağrı şikayeti ile Kepez Devlet Hastanesi'ne başvuran 20 yaşındaki Seda Nur Saygı'nın midesinde 1,5 kilo ağırlığında saç yumağı tespit edildi. Acil olarak ameliyata alınan Saygı, 1,5 saatlik operasyonun ardından saç yumağından kurtuldu.

Karın ağrısıyla gitti, hasta da doktor da gözlerine inanamadı!

Antalya'da mide bulantısı, kusma ve ağrı şikayeti ile Kepez Devlet Hastanesi'ne başvuran 20 yaşındaki Seda Nur Saygı'nın midesinde 1,5 kilo ağırlığında saç yumağı tespit edildi. Acil olarak ameliyata alınan Saygı, 1,5 saatlik operasyonun ardından saç yumağından kurtuldu.

02 Haziran 2018 Cumartesi 09:21
Karın ağrısıyla gitti, hasta da doktor da gözlerine inanamadı!

Antalya'da mide bulantısı, kusma ve ağrı şikayeti ile Kepez Devlet Hastanesi'ne başvuran 20 yaşındaki Seda Nur Saygı'nın midesinde 1,5 kilo ağırlığında saç yumağı tespit edildi. Acil olarak ameliyata alınan Saygı, 1,5 saatlik operasyonun ardından saç yumağından kurtuldu.

Karın Ağrısıyla Gitti, Hasta da Doktor da Gözlerine İnanamadı!

Antalya'da mide bulantısı, kusma ve ağrı şikayeti ile Kepez Devlet Hastanesine başvuran Seda Nur Saygı'nın midesinde 1,5 kilo ağırlığında saç yumağı tespit edildi. Hemen ameliyata alınan genç kızın midesindeki saç yumağı 1,5 saatlik operasyonla alındı.

Karın Ağrısıyla Gitti, Hasta da Doktor da Gözlerine İnanamadı!

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Metin Çiftçi, hastanın dün akşam saatlerinde acil servise başvurduğunu belirterek, yapılan tetkiklerde karın bölgesinde ele gelen bir kitle tespit ettiklerini söyledi.

Karın Ağrısıyla Gitti, Hasta da Doktor da Gözlerine İnanamadı!

Hastanın tomografi ve ultrason sonuçlarını görünce çok şaşırdıklarını dile getiren Çiftçi, "Çünkü saç yumağı midenin şeklini almıştı. Hastayla konuştuğumuzda geçmiş dönemlerinde saç yediğini söyledi.

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Karın Ağrısıyla Gitti, Hasta da Doktor da Gözlerine İnanamadı!

Önce de buna benzer vakalar görmüştük ancak bu büyüklükteki bir yumağı hekim olarak ilk kez gördüm. Operasyonda saç yumağını çıkarıp mideyi onardık. 1.5 saatte, 1.5 kilogram ağırlığındaki saç yumağını çıkardık, mideyi de onardık" dedi.

Karın Ağrısıyla Gitti, Hasta da Doktor da Gözlerine İnanamadı!

Karın ağrısından kurtulan Nur Saygı ise, "Daha önce ağrılarım nedeniyle hastaneye başvurmuştum ama bir teşhis koymadılar. Antalya'da ise resmen şok yaşadım. Küçükken annem saç yediğimi söylerdi ancak saç yumağının bu boyutlara ulaştığını hayal bile edemezdim.

Karın Ağrısıyla Gitti, Hasta da Doktor da Gözlerine İnanamadı!

1 yıldır ağrılarım vardı. Farklı bir rahatsızlık nedeniyle bu sorunları yaşadığımı düşünürken böyle bir sorunla karşılaştım. Doktorum midemden çıkardığı saç yumağını gösterdiğinde inanmak istemedim" ifadelerine yer verdi.

Karın Ağrısıyla Gitti, Hasta da Doktor da Gözlerine İnanamadı!

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