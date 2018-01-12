Karın ağrısıyla doktora giden genç korkunç gerçeği hamilelik testiye öğrendi!

Karın ağrısı çeken Byron Geldard, doktora gittiğinde kanser olduğunu öğrendi. Kanserin türünü belirlemek için hamilelik testi kullanıldı.

18 yaşındaki Byron Geldard, belirli aralıklarla karın ağrısı çekiyordu. Ağrılara dayanamayan Byron, doktora gitmeye karar verdi.

Doktor Byron’ı muayne ettikten sonra kanser olduğunu söyledi ancak kanserin türünü bir türlü teşhis edemedi. Doktoru, Byron'ın Cambridge'teki hastaneye gönderdi. Doktorlar ilginç bir teknik kullandılar. Byron'a hamilelik testi yapmasını söylediler.

Hamilelik testi, testis kanserini teşhis etmek için yıllardır kullanılıyor. En büyük nedeni ise testis kanserin, hormonların hamilelikteki gibi değişmesi. Hamilelik testi yapıldıktan sonra Byron'a testis kanseri teşhisi koyuldu. 18 yaşındaki çocuğun tümörü, kemoterapinin ardından kayboldu. Hamilelik testi sayesinde Byron'ın hayatı kurtuldu.





The Telegraph’ta yer alan habere göre; Byron, “Yaşadığım en ilginç tecrübeydi” dedi. Kanseri yendikten sonra Byron normal yaşamına geri döndü. “Eski hayatıma geri döndüm ancak bu olay beni çok değiştirdi” dedi.