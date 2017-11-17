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17 Kasım 2017 Cuma 17:55

Hızlı Kilo Alıp Vermenin Sırrını Açıkladı!

Hızlı Kilo Alıp Vermenin Sırrını Açıkladı!
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Yeni filmi 'Deliha 2' için aldığı kilolarla gündemde olan Gupse Özay, sosyal medyada takipçilerinin sorularına yanıt verdi.

Deliha 2' filmi için kısa sürede kilo alan Gupse Özay, ‘Görümce’ filmindeki zayıf halinin görüntüsünü 'Deliha' ile yan yana koyarak bir paylaşımda bulundu.

Başarılı oyuncu, instagram paylaşımına şu notu yazdı:

"Devamlı sorular geliyor 'nasıl kilo aldın, nasıl verdin?' diye. Vallahi bir formülü yok. Tamamen motivasyon! Filmdeki karakterimin gerçekçi olması için ne gerekiyorsa yapmayı istemekle alakalı! 'Görümce' filmimdeki 'Yeliz’in güzellik kaygısı vardı. Zayıf olması gerekiyordu. 'Zeliha' ise bunu önemsemiyor. Rahat tontiş bi kız. Ben onlar ne istiyorsa onları yaptım. Sizi seviyor ve öpüyorum. Not: zayıflama sürecini sizle paylaşacağım."

 
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