Güzel Göründüğü İçin İşten Çıkarıldı!



İngiliz The Mirror gazetesinin sayfalarına yansıyan olaya göre; Emma Hulse, mesai sırasında bölüm müdürü tarafından “Senin podyumda olman lazım” diyerek işten atıldığını söyledi.24 yaşındaki kadın, “İşi akşam 18:00’e kadar bitirmemiz lazımdı. Sabat 09:30’da oraya gittim. Asistan bana ne yapmam gerektiğini anlattı” dedi.Akabinde bağlı bulunduğu ajanstan “kendisine ihtiyaç duyulmadığına” ilişkin bir mesaj aldığını ankatan Hulse, “Konuşmak için hemen bölüm müdürünün yanına gittim. Bana ‘model misin’ diye sordu. ‘Niçin mankenlik yapmıyorsun? Neden işin vitrininde değilsin?’ diye sordu” şeklinde konuştu.Sadece ruj sürdüğünü ve kıyafetinin uygunsuz olduğunu düşünmediğini söyleyen Hulse, bölüm müdürünün telefon numarasını almak istediğini ve birlikte bir şeyler içmeyi teklif ettiğini de öne sürdü.Şirketin sahibi Adam Lucwell, Hulse’un üç aylık deneme sürecinin ardından işten çıkarıldığını söyledi. Lucwell, işten çıkarma gerekçesine ilişkin ise “Memnun olmadığımız çok şey vardı” dedi.