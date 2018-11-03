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Filmlerde oynayabilmek için kolunu kesti!

Filmlerde oynayabilmek için kolunu kesti!

03 Kasım 2018 Cumartesi 08:47
Filmlerde oynayabilmek için kolunu kesti!

Todd LaTourrette 17 yıl önce oyunculuk yapabilmek için kendi kolunu kestiğini itiraf etti.

Aktörlük yapan ve rolleri kapmak için savaş gazisi olduğunu söyleyerek çevresini kandıran Todd, bu dehşet verici olayın yaşadığı bir psikolojik kriz sırasında yaşandığını söyledi.

Todd, eğlence endüstrisinde iş bulmak için senelerce savaş gazisi gibi davrandı.

Todd, bu ilginç itirafı ABD'li televizyon kanalı KOB TV'ye yaptı.

Ayrıca film endüstrisinin onu farklı gördüğünü ve bu sebeple sevdiğini söyleyen Todd, "İşe alınmak için savaş gazisiyim diye yalan söylediğimde bana inandılar." diye aktardı. Kolunu kestiği için kendisini "haysiyetsiz" olarak tanımlayan Todd, "Bunu yaparak kariyerimi bitiriyordum." dedi.

Todd, yaşadığı trajedi sonrasında kendisiyle aynı psikolojik rahatsızlığı yaşayan başka hastalara yardım edeceğini söyledi.

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